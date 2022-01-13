Данілов каже, що кандидатів в олігархи більше 13-ти, а реєстр буде на СОТА 

Державна інформаційно-аналітична система СОТА дасть можливість відслідковувати майже всі процеси у державі, вона стане майданчиком для реєстру олігархів.

Джерело: секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов в інтерв'ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми сьогодні маємо одну з ключових речей, на яку мало хто звернув увагу, у нас існує інформаційно-аналітична система СОТА, яку ми дуже потужно на сьогоднішній день розгортаємо, яка дасть можливість відслідковувати майже всі процеси, які є в нашій державі. Ми вже почали працювати в цьому напрямі".

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Деталі: Закон про деолігархізацію запрацює у травні, але, за словами Данілова, у РНБО "вже на виході положення про реєстр" і "технологічний майданчик вже зроблений".

Пряма мова: "Це буде створення Реєстру на технологічному майданчику системи СОТА у вигляді окремого сервісу.

У СОТА є три частини: є частина публічна, яка доступна для всього суспільства, там, де відкрита інформація. Є частина СОТА, де документи для службового користування, і є СОТА з грифом "таємно".

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Деталі: На зауваження, що для 13 прізвищ олігархів особливих потужностей не потрібно, Данілов сказав, що "їх набагато більше", але ні кількість, ні імена не назвав.

Секретар РНБО наголосив, що "аби дати остаточне тлумачення, треба пройти перевірку" за критеріями, які визначені законодавством. Влада відпрацьовує це питання – і не можна сказати, що буде в результаті.

"Олігархи будуть після того, як буде затверджене рішення Ради національної безпеки і оборони. Якщо ви кажете про кандидатів", – наголосив Данілов.

Він переконує, що "вибірковості ніякої не буде".

На запитання про Ігоря Коломойського та Ріната Ахметова, як будуть доводити їхній вплив на медіа та політику, Данілов сказав, що у законі "все написано": якщо людина підпадатиме під три критерії – то її вважатимуть олігархом.

"Якщо нам щось незрозуміло… ми маємо звернутися у відповідні органи, які мають дати нам відповідні тлумачення", – додав секретар РНБО.

Як треба буде подавати звіт про контакти з олігархами Данілов не сказав, але він покладається на ЗМІ: "Є журналісти, вони зафіксують, що об’єкт А спілкувався з об’єктом Б. Ми розглянемо і скажемо: "а у вас такого немає звіту".

Нагадаємо: Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що президент Володимир Зеленський на останньому засіданні РНБО доручив відпрацювати механізм взаємодії з міжнародними та іноземними партнерами для того, щоб "статус олігарха та обмеження не залишалися виключно в межах нашої країни".

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