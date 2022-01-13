Данилов говорит, что кандидатов в олигархи больше 13-ти, а реестр будет на СОТА

Государственная информационно-аналитическая система СОТА позволит отслеживать почти все процессы в государстве, она станет площадкой для реестра олигархов.

Источник: секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы сегодня имеем одну из ключевых вещей, на которую мало кто обратил внимание, у нас существует информационно-аналитическая система СОТА, которую мы очень мощно на сегодняшний день разворачиваем, которая позволит отслеживать почти все процессы, которые есть в нашем государстве. Мы уже начали работать в этом направлении".

Детали: Закон о деолигархизации заработает в мае, но, по словам Данилова, у СНБО "уже на выходе положение о реестре" и "технологическая площадка уже сделана".

Прямая речь: "Это будет создание Реестра на технологической площадке системы СОТА в виде отдельного сервиса.

У СОТА есть три части: есть часть публичная, которая доступна всему обществу, там, где открыта информация. Есть часть СОТА, где документы для служебного использования, и есть СОТА с грифом "тайно".

Детали: На замечание, что для 13 фамилий олигархов особых мощностей не требуется, Данилов сказал, что "их гораздо больше", но ни количество, ни имена не назвал.

Секретарь СНБО отметил, что "чтобы дать окончательное толкование, нужно пройти проверку" по критериям, определенным законодательством. Власти отрабатывают этот вопрос – и нельзя сказать, что будет в результате.

"Олигархи будут после того, как будет утверждено решение Совета национальной безопасности и обороны. Если вы говорите о кандидатах", – подчеркнул Данилов.

Он убеждает, что "избирательности никакой не будет".

На вопрос об Игоре Коломойском и Ринате Ахметове, как будут доказывать их влияние на медиа и политику, Данилов сказал, что в законе "все написано": если человек будет подпадать под три критерия – то его будут считать олигархом.

"Если нам что-то непонятно... мы должны обратиться в соответствующие органы, которые должны дать нам соответствующие толкования", – добавил секретарь СНБО.

Как нужно будет подавать отчет о контактах с олигархами Данилов не сказал, но он полагается на СМИ: "Есть журналисты, они зафиксируют, что объект А общался с объектом Б. Мы рассмотрим и скажем: "а у вас такого нет отчета".

Напомним: Министр юстиции Денис Малюська заявил, что президент Владимир Зеленский на последнем заседании СНБО поручил отработать механизм взаимодействия с международными и иностранными партнерами для того, чтобы "статус олигарха и ограничения не оставались исключительно в пределах нашей страны".

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