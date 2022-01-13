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У Мінцифри змінили умови для е-підпису: тепер не треба крутити головою

Четвер, 13 січня 2022, 15:25
Фото: Мінцифри

У Міністерстві цифрової трансформації змінили процедуру створення електронного "Дія.Підпис", зокрема, прибравши потребу в обертанні головою на камеру.

Джерело: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Пряма мова Федорова: "Показуємо оновлений Дія.Підпис! Тепер не потрібно обертати головою, а лише один раз кліпнути очима. І все – ви підтвердили особу й підписали документ.

Наприклад, я підписав обличчям документ про оренду квартири в Дії й надіслав документ орендодавцеві".

Деталі: Міністр нагадав, що "Дія.Підпис" більшість українців уже створювали під час генерування сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Тоді багато людей скаржились на збої через те, що потрібно було повертати головою в різні боки.

За словами Федорова, з оновленим електронним підписом можна в телефоні підписувати будь-які документи: контракти, заяви про відпустку, договори про оренду квартир тощо.

Передісторія: 

  • Спершу при запуску цифрових COVID-сертифікатів у "Дії" потрібно було згенерувати електронний підпис "Дія.Підпис". Тоді нейромережа перевіряла подібність людини до фото в документах через оберти головою. Однак у листопаді в Мінцифри прибрали вимогу наявності е-підпису для створення сертифікату, а відтак не потрібно було крутити головою для створення сертифікатів про вакцинацію.
  • На початку січня в "Дії" запустили функцію, яка сповіщає людину щоразу, як хтось перевіряв її кредитну історію в реєстрах або намагається оформити кредитний договір на її ім’я.
  • Наприкінці грудня цифрові водійські права, техпаспорт автівки та студентський квиток у додатку "Дія" прирівняли до паперових.

Українська правда
Теми: ДіяМінцифриФедоровдіджиталізаціяДія


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