У Мінцифри змінили умови для е-підпису: тепер не треба крутити головою

У Міністерстві цифрової трансформації змінили процедуру створення електронного "Дія.Підпис", зокрема, прибравши потребу в обертанні головою на камеру.

Джерело: telegram-канал міністра цифрової трансформації Михайла Федорова

Пряма мова Федорова: "Показуємо оновлений Дія.Підпис! Тепер не потрібно обертати головою, а лише один раз кліпнути очима. І все – ви підтвердили особу й підписали документ.

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Наприклад, я підписав обличчям документ про оренду квартири в Дії й надіслав документ орендодавцеві".

Деталі: Міністр нагадав, що "Дія.Підпис" більшість українців уже створювали під час генерування сертифікатів про вакцинацію проти коронавірусу. Тоді багато людей скаржились на збої через те, що потрібно було повертати головою в різні боки.

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За словами Федорова, з оновленим електронним підписом можна в телефоні підписувати будь-які документи: контракти, заяви про відпустку, договори про оренду квартир тощо.

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