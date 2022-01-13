В Минцифре изменили условия для э-подписи: теперь не нужно крутить головой

В Министерстве цифровой трансформации изменили процедуру создания электронного "Дія.Підпис", в частности, убрав требование вращения головой на камеру.

Источник: telegram-канал министра цифровой трансформации Михаила Федорова

Прямая речь Фёдорова: "Представляем обновленный Дія.Підпис! Теперь не нужно крутить головой, а лишь один раз моргнуть. И все — вы подтвердили личность и подписали документ.

Например, я подписал лицом документ об аренде квартиры в Действии и направил документ арендатору".

Детали: Министр напомнил, что "Дія.Підпис" большинство украинцев уже создавали при генерировании сертификатов о вакцинации против коронавируса. Тогда многие жаловались на сбои из-за того, что нужно было поворачивать головой в разные стороны.

По словам Федорова, с обновленной электронной подписью можно в телефоне подписывать любые документы: контракты, заявления об отпуске, договоры аренды квартир и т.д.

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