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У Києві за добу 1 193 хворих на коронавірус

П'ятниця, 14 січня 2022, 09:38

За добу 13 грудня у столиці виявили 1193 хворих на коронавірус, 6 людей померли.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталій Кличко

Пряма мова Кличка: "1 193 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 6 людей померли. Одужали минулої доби 1660 людей".

Деталі: Серед нових хворих 72 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському (200), Дніпровському (175) та в Дарницькому (159) районах.

До лікарень столиці госпіталізували 53 хворих на коронавірус та 27 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Всього за період пандемії в Києві 343 165 підтверджених випадків ковіду, 8 345 хворих померли, подолали вірус 325 312 мешканців столиці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

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Передісторія:

Українська правда
Теми: коронавірусКиїв
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