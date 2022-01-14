В Киеве за сутки 1 193 больных коронавирусом

За сутки 13 декабря в столице обнаружили 1 193 больных коронавирусом, 6 человек умерли.

Источник: пресс-служба мэра Киева Виталий Кличко

Прямая речь Кличко: "1 193 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом за сутки в столице. 6 человек умерли. Выздоровели за прошедшие сутки 1 660 человек".

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Детали: Среди новых больных 72 детей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (200), Днепровском (175) и Дарницком (159) районах.

В больницы столицы госпитализировали 53 больных коронавирусом и 27 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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Всего за период пандемии в Киеве 343 165 подтвержденных случаев ковид, 8 345 больных умерли, преодолели вирус 325 312 жителей столицы.

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