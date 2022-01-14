Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кличко каже, що хакери також атакували і його сайт

П'ятниця, 14 січня 2022, 19:46
Віталій Кличко. Фото з facebook-сторінки політика

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його сайт також зазнав хакерської атаки.

Джерело: telegram-канал Кличка

Пряма мова Кличка: "Друзі! Сьогодні вдень DDoS атака відбулася і на офіційний сайт мера Києва.

Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти". Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації".

Деталі: Мер додав, що на сайті спрацювали захисні запобіжники. 

Політик твердить, що сайт працює справно на даний момент.

Передісторія:

  • Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія", Національного банку тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.
  • У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.
  • Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив кібератаку та пообіцяв, що європейські фахівці допоможуть українським колегам у вирішенні ситуації.
  • Польські журналісти також зауважили на стилістичні неточності та дивний вибір лексем у польському тексті, оприлюдненому хакерами.
  • Про вразливість у системах, через яку хакери атакували сайти, у владі знали ще з травня, тож урядові кібер-фахівці могли запобігти інциденту.

Українська правда
Теми: Віталій КличкоКМДАКиївхакерикібербезпека


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний. Суд оголосив перерву

Лукашенко розповів про військові навчання з Путіним і звинуватив Україну в стягуванні сил до кордону

ДБР: Демчишин перебуває в міжнародному розшуку у справі про вугілля з ОРДЛО

Прикордонники запевняють, що не перешкоджали Порошенку: паспорт не відбирали

У ДБР кажуть, що в аеропорту намагалися вручити Порошенку повістку в суд

фото, відео У Порошенка забирали паспорт, він все ж перетнув кордон

Усі новини...
Віталій Кличко
Кличко не поїде зустрічати Порошенка в аеропорт
Перший заступник Кличка заявляє, що не мітить у його крісло
Стало відомо, хто претендує замінити Кличка в КМДА
Останні новини
13:34
Порошенко виявляє неповагу до процесуальних правил – Офіс президента
13:22
Делегація Конгресу США прибула в Україну
13:13
відеоУкраїнські полярники зафіксували в Антарктиді наслідки виверження вулкану в Тихому океані
13:11
Десять найзаможніших людей у світі за пандемію подвоїли свої статки
13:00
Пєсков прокоментував можливість розміщення російських військових на Кубі та у Венесуелі
12:46
В ЄС заявили, що Росія не передала документи для визнання вакцини "Спутник V"
12:32
"30 років ми були бездіяльними": у Німеччині закликають уряд радикально змінити політику щодо РФ
12:15
В Африці вчені виявили найстарішу "соцмережу", якій понад 50 тис. років
12:11
Адвокати наполягають, що Порошенко не підозрюваний. Суд оголосив перерву
11:59
Курс валют на 15 січня: міжбанк, "чорний" та готівковий ринки
Усі новини...