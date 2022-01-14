Кличко каже, що хакери також атакували і його сайт
П'ятниця, 14 січня 2022, 19:46
Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його сайт також зазнав хакерської атаки.
Джерело: telegram-канал Кличка
Пряма мова Кличка: "Друзі! Сьогодні вдень DDoS атака відбулася і на офіційний сайт мера Києва.
Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти". Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації".
Деталі: Мер додав, що на сайті спрацювали захисні запобіжники.
Політик твердить, що сайт працює справно на даний момент.
Передісторія:
- Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія", Національного банку тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.
- У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. Українські кіберфахівці наразі досліджують технічну сторону кібератаки та відновлюють стан сайті.
- Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель засудив кібератаку та пообіцяв, що європейські фахівці допоможуть українським колегам у вирішенні ситуації.
- Польські журналісти також зауважили на стилістичні неточності та дивний вибір лексем у польському тексті, оприлюдненому хакерами.
- Про вразливість у системах, через яку хакери атакували сайти, у владі знали ще з травня, тож урядові кібер-фахівці могли запобігти інциденту.
Українська правда