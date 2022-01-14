Кличко каже, що хакери також атакували і його сайт

Віталій Кличко. Фото з facebook-сторінки політика

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що його сайт також зазнав хакерської атаки.

Джерело: telegram-канал Кличка

Пряма мова Кличка: "Друзі! Сьогодні вдень DDoS атака відбулася і на офіційний сайт мера Києва.

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Ресурс цілеспрямовано намагалися "покласти". Більша частина одночасних звернень на сайт, за висновками наших технічних фахівців, відбувалася з території Російської Федерації".

Деталі: Мер додав, що на сайті спрацювали захисні запобіжники.

Політик твердить, що сайт працює справно на даний момент.

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