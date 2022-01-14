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Кличко говорит, что хакеры также атаковали и его сайт

Пятница, 14 января 2022, 18:46
Кличко говорит, что хакеры также атаковали и его сайт

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его сайт также подвергся хакерской атаке.

Источник: telegram-канал Кличко

Прямая речь Кличко: "Друзья! Сегодня днем ​​DDoS атака произошла и на официальном сайте мэра Киева (kyiv.klichko.org).

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Ресурс целенаправленно пытались "положить". Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации".

Детали: Мэр добавил, что на сайте сработали защитные предохранители.

Политик утверждает, что сайт работает исправно на данный момент.

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Предыстория: 

  • Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Дия", Нацбанка и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском. В тексте угрожают, что украинцам стоит бояться и ждать мести за "Волынь, Полесье, УПА и исторические территории". Кроме того, в сообщении указали, что хакеры украли личные данные украинских граждан.
  • В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечки данных не произошло. Украинские киберспециалисты сейчас исследуют техническую сторону кибератаки и восстанавливают состояние сайта.
  • Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель осудил кибератаку и пообещал, что европейские специалисты помогут украинским коллегам в разрешении ситуации.
  • Польские журналисты также отметили стилистические неточности и странный выбор лексем в польском тексте, опубликованном хакерами.
  • Об уязвимости в веб-системах, через которую хакеры атаковали сайты украинских ведомств, во власти знали еще в мае, так что правительственные кибер-специалисты имели возможность предотвратить инцидент.

Украинская правда
Темы: Виталий КличкоКГГАКиевхакерыкибербезопасность
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