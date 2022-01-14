Кличко говорит, что хакеры также атаковали и его сайт

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что его сайт также подвергся хакерской атаке.

Источник: telegram-канал Кличко

Прямая речь Кличко: "Друзья! Сегодня днем ​​DDoS атака произошла и на официальном сайте мэра Киева (kyiv.klichko.org).

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Ресурс целенаправленно пытались "положить". Большая часть одновременных обращений на сайт, по выводам наших технических специалистов, происходила с территории Российской Федерации".

Детали: Мэр добавил, что на сайте сработали защитные предохранители.

Политик утверждает, что сайт работает исправно на данный момент.

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