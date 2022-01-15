Справу щодо катастрофи АН-26 передали до суду

Обвинувальний акт стосовно шістьох колишніх військових посадовців у справі катастрофи військового літака АН-26 біля Чугуєва, внаслідок якої загинули 26 осіб, передано до суду.

Джерело: ДБР, Офіс генпрокурора

Дослівно Офіс генпрокурора: "Прокурорами Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об’єднаних сил до Чугуївського міського суду Харківської області скеровано обвинувальний акт стосовно шістьох колишніх військових посадовців за фактами порушення правил підготовки та проведення польотів і недбалого ставлення до військової служби (ст. 416, ч. 3 ст. 425 КК України)".

Деталі: Розслідуванням встановлено, що колишні командувач Повітряних Сил ЗСУ, командир військової частини А4104 і два його заступники, керівник польотами на аеродромі "Чугуїв" та, на той час, виконувач обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба не забезпечили безпеку польотів на ввірених їм напрямах та порушили правила підготовки та проведення польотів.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося слідчими Державного бюро розслідувань.

Як зазначили в ДБР, слідчі встановили, що під час проведення навчальних польотів на авіаційному аеродромі військової частини А4104 кількість курсантів на літаку АН-26Ш перевищувала установлену норму. Після виконання не передбачених для літака вказаного типу льотних вправ, на підльоті до посадкової смуги повітряне судно втратило висоту, зіткнулося з землею та спалахнуло.

Кримінальні правопорушення, вчинені Командувачем ПС ЗСУ та начальником ХУПС, кваліфіковані за ч. 3 ст. 425 КК України (недбале ставлення до військової служби), колишнім командиром військової частини та його двома заступниками – ч. 3 ст. 425 та ст. 416 КК України (порушення правил польотів або підготовки для них), колишньому керівнику польотів – за ст. 416 КК України.

У ДБР підкреслили, що досудове розслідування у цьому провадженні завершено у рекордні для кримінальних проваджень такої категорії строки (7 місяців 10 днів), після чого підозрюваних та їх захисників, а також потерпілих та їх представників у межах восьмимісячного строку вдалося ознайомити з усіма матеріалами кримінального провадження.

Якщо провину вищевказаних осіб буде доведено у суді, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Що передувало: У вересні генпрокурор Ірина Венедіктова заявляла, що захист колишнього командувача Повітряних сил ЗСУ Сергія Дроздова затягує передачу до суду справи про катастрофу літака АН-26 під Харковом.

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