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Дело о катастрофе АН-26 передали в суд

Суббота, 15 января 2022, 09:58
Дело о катастрофе АН-26 передали в суд
Катастрофа АН-26, фото Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил

Обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по делу крушения военного самолета АН-26 возле Чугуева, в результате которого погибли 26 человек, передан в суд.

Источник: ГБР, Офис генпрокурора

Дословно Офис генпрокурора: "Прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил в Чугуевский городской суд Харьковской области направлен обвинительный акт в отношении шести бывших военных чиновников по фактам нарушения правил подготовки и проведения полетов и небрежного отношения к военной службе (ст. 41 ч. 3 статьи 425 УК Украины".

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Детали: Расследованием установлено, что бывший командующий Воздушными Силами ВСУ, командир воинской части А4104 и два его заместителя, руководитель полетами на аэродроме "Чугуев" и, в то время, исполняющий обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях и нарушили правила подготовки и проведения полетов.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

Как отметили в ГБР, следователи установили, что во время проведения обучающих полетов на авиационном аэродроме воинской части А4104 количество курсантов на самолете АН-26Ш превышало установленную норму. После выполнения не предусмотренных для самолета указанного типа летных упражнений, на подлете к посадочной полосе воздушное судно потеряло высоту, столкнулось с землей и загорелось.

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Уголовные правонарушения, совершенные Командующим ВС ВСУ и начальником ХУПС, квалифицированы по ч. 3 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе), бывшим командиром воинской части и его двумя заместителями – ч. 3 ст. 425 и ст. 416 УК Украины (нарушение правил полетов или подготовки для них), бывшим руководителем полетов – по ст. 416 УК Украины.

В ГБР подчеркнули, что досудебное расследование в этом производстве завершено в рекордные для уголовных производств такой категории сроки (7 месяцев 10 дней), после чего подозреваемых и их защитников, а также потерпевших и их представителей в пределах восьмимесячного срока удалось ознакомить со всеми материалами уголовного производства.

Если вина вышеуказанных лиц будет доказана в суде, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Что предшествовало: В сентябре генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла, что защита бывшего командующего Воздушных сил ВСУ Сергея Дроздова затягивает передачу в суд дела о крушении самолета АН-26 под Харьковом.

Предыстория:

  • Учебные полеты на самолетах Ан-26 приостановили после авиакатастрофы 25 сентября 2020 года. Тогда Ан-26, который совершал плановый учебный полет с 27 людьми на борту, разбился при заходе на посадку возле Чугуева. 25 человек погибли на месте, двое курсантов госпитализировали. 26 сентября один из госпитализированных скончался в больнице.
  • По факту авиакатастрофы открыли уголовное производство по ст.416 (нарушение правил полетов и подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжелые последствия) УК.
  • По информации СБУ, командир экипажа самолета Ан-26 перед катастрофой доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку.

Украинская правда
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