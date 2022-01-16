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У Росії заарештували ще шістьох хакерів REvil

Неділя, 16 січня 2022, 02:55
фото: Getty Images

У Москві Тверський районний суд заарештував на два місяці ще шістьох учасників угрупування хакерів REvil.

Джерело: пресслужба московських судів, DW

Деталі: Затриманим було пред'явлено звинувачення за кримінальною статтею про неправомірний обіг коштів платежів.

За законодавством РФ їм може загрожувати до семи років позбавлення волі зі штрафом до 1 млн рублів.

За даними ФСБ, рейди проти членів REvil проводилися у Москві, Санкт-Петербурзі, Московській, Ленінградській та Липецькій областях.

Що передувало: Сполучені Штати заявили, що "вітають" новини з Росії про те, що тамтешні сили безпеки заарештували хакерів угрупування REvil, яке є відповідальним за кілька масштабних атак на американські компанії минулого року.

Передісторія:

  • Раніше повідомлялося, що DarkSide проникло в мережу Colonial і отримало майже 100 ГБ даних. Захопивши дані, хакери заблокували дані на деяких комп'ютерах і серверах, зажадавши викупу. У разі невиплати хакери пригрозили витоком даних.
  • Державний департамент США оголосив мільйонні винагороди за інформацію про осіб, причетних до хакерського угруповання DarkSide, яке пов’язують з Росією.
  • Російська кіберзлочинна група Revil (Sodinokobi) стояла за атакою на м’ясопереробну компанію JBS – так заявило ФБР.

Теми: хакериРосія
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