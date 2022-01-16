У Росії заарештували ще шістьох хакерів REvil

У Москві Тверський районний суд заарештував на два місяці ще шістьох учасників угрупування хакерів REvil.

Джерело: пресслужба московських судів, DW

Деталі: Затриманим було пред'явлено звинувачення за кримінальною статтею про неправомірний обіг коштів платежів.

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За законодавством РФ їм може загрожувати до семи років позбавлення волі зі штрафом до 1 млн рублів.

За даними ФСБ, рейди проти членів REvil проводилися у Москві, Санкт-Петербурзі, Московській, Ленінградській та Липецькій областях.

Що передувало: Сполучені Штати заявили, що "вітають" новини з Росії про те, що тамтешні сили безпеки заарештували хакерів угрупування REvil, яке є відповідальним за кілька масштабних атак на американські компанії минулого року.

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