В России арестовали еще шестерых хакеров REvil

В Москве Тверской районный суд арестовал на два месяца еще шестерых участников группировки хакеров REvil.

Источник: пресс-служба московских судов, DW

Детали: Задержанным было предъявлено обвинение по уголовной статье о неправомерном обращении средств платежей.

По законодательству РФ им может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом в 1 млн. рублей.

По данным ФСБ, рейды против членов REvil проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

Что было раньше: Соединенные Штаты заявили, что "приветствуют" новости из России о том, что тамошние силы безопасности арестовали хакеров группировки REvil, ответственной за несколько масштабных атак на американские компании в прошлом году.

Предыстория: