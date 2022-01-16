В России арестовали еще шестерых хакеров REvil
Воскресенье, 16 января 2022, 01:55
В Москве Тверской районный суд арестовал на два месяца еще шестерых участников группировки хакеров REvil.
Источник: пресс-служба московских судов, DW
Детали: Задержанным было предъявлено обвинение по уголовной статье о неправомерном обращении средств платежей.
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По законодательству РФ им может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом в 1 млн. рублей.
По данным ФСБ, рейды против членов REvil проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.
Что было раньше: Соединенные Штаты заявили, что "приветствуют" новости из России о том, что тамошние силы безопасности арестовали хакеров группировки REvil, ответственной за несколько масштабных атак на американские компании в прошлом году.
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Предыстория:
- Ранее сообщалось, что DarkSide проникло в сеть Colonial и получило почти 100 ГБ данных. Захватив данные, хакеры заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах, потребовав выкуп. В случае невыплаты хакеры пригрозили утечкой данных.
- Государственный департамент США объявил миллионные вознаграждения за информацию о лицах, причастных к хакерской группировке DarkSide, связываемой с Россией.
- Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.