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В России арестовали еще шестерых хакеров REvil

Воскресенье, 16 января 2022, 01:55
В России арестовали еще шестерых хакеров REvil
фото: Getty Images

В Москве Тверской районный суд арестовал на два месяца еще шестерых участников группировки хакеров REvil.

Источник: пресс-служба московских судов, DW

Детали: Задержанным было предъявлено обвинение по уголовной статье о неправомерном обращении средств платежей.

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По законодательству РФ им может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом в 1 млн. рублей.

По данным ФСБ, рейды против членов REvil проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.

Что было раньше: Соединенные Штаты заявили, что "приветствуют" новости из России о том, что тамошние силы безопасности арестовали хакеров группировки REvil, ответственной за несколько масштабных атак на американские компании в прошлом году.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что DarkSide проникло в сеть Colonial и получило почти 100 ГБ данных. Захватив данные, хакеры заблокировали данные на некоторых компьютерах и серверах, потребовав выкуп. В случае невыплаты хакеры пригрозили утечкой данных.
  • Государственный департамент США объявил миллионные вознаграждения за информацию о лицах, причастных к хакерской группировке DarkSide, связываемой с Россией.
  • Российская киберпреступная группа Revil (Sodinokobi) стояла за атакой на мясоперерабатывающую компанию JBS - так заявило ФБР.

Темы: хакерыРосcия
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