"У нас надто висока напруженість на кордоні" з Україною – Пєсков

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про високу напругу на кордоні з Україною, і що Росія хоче "дуже конкретну відповідь на свої дуже конкретні пропозиції".

Джерело: Пєсков в інтерв’ю телеканалу CNN, цитують The Hill у twitter, РИА Новости

Деталі: Москва, за його словами, хоче отримати "дуже конкретну відповідь на свої дуже конкретні пропозиції".

"У нас надто висока напруженість на кордоні. Занадто багато напруженості в цій частині Європи", – сказав Пєсков, зазначивши, що така ситуація "надзвичайно небезпечна для нашого континенту".

З цієї причини, за словами прессекретаря президента, Росія чекає на "пряму відповідь" на свої побоювання.

Пєсков також зазначив, що США не надали жодних доказів своїх тверджень про те, що Росія планує ескалацію навколо України.

"Ми все ще чекаємо на докази", – зауважив він.

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