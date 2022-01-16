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"У нас надто висока напруженість на кордоні" з Україною – Пєсков

Неділя, 16 січня 2022, 04:29
У нас надто висока напруженість на кордоні з Україною – Пєсков
Дмитро Пєсков, фото ТАСС

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив про високу напругу на кордоні з Україною, і що Росія хоче "дуже конкретну відповідь на свої дуже конкретні пропозиції".

Джерело: Пєсков в інтерв’ю телеканалу CNN, цитують The Hill у twitter, РИА Новости

Деталі: Москва, за його словами, хоче отримати "дуже конкретну відповідь на свої дуже конкретні пропозиції".

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"У нас надто висока напруженість на кордоні. Занадто багато напруженості в цій частині Європи", – сказав Пєсков, зазначивши, що така ситуація "надзвичайно небезпечна для нашого континенту".

З цієї причини, за словами прессекретаря президента, Росія чекає на "пряму відповідь" на свої побоювання.

Пєсков також зазначив, що США не надали жодних доказів своїх тверджень про те, що Росія планує ескалацію навколо України.

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"Ми все ще чекаємо на докази", – зауважив він.

Нагадаємо:

  • Головне управління розвідки Міноборони повідомляє, що російські спецслужби готують провокації проти військовослужбовців збройних сил РФ, щоб звинуватити у цьому Україну.
  • США отримали інформацію, що Росія готує спецоперацію на сході України, яка має на меті здійснити фейкову атаку на російських військових, звинуватити в цьому Київ і почати вторгнення.
  • Заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд попередила, що Вашингтон розробив багато різних варіантів болючого впливу на Москву у разі, якщо влада РФ наважиться на повномасштабне вторгнення в Україну.
  • Як мінімум із двох бригад Східного військового округу РФ перекидають "Іскандери" у західному напрямку, при цьому під відео про пересування озброєнь є інформація, що російські ракетні комплекси прямують "в Україну".

Теми: Росіякордон
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