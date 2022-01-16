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"У нас слишком высокая напряженность на границе" с Украиной – Песков

Воскресенье, 16 января 2022, 04:29
У нас слишком высокая напряженность на границе с Украиной – Песков
Дмитрий Песков, фото ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком напряжении на границе с Украиной, и что Россия хочет "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

Источник: Песков в интервью телеканалу CNN, цитируют The Hill в twitter, РИА Новости

Детали: Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

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"У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы", – сказал Песков, отметив, что такая ситуация "чрезвычайно опасна для нашего континента".

По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет "прямого ответа" на свои опасения.

Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений, что Россия планирует эскалацию вокруг Украины.

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"Мы все еще ждем доказательств", – заметил он.

Напомним:

  • Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.
  • США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Киев и начать вторжение.
  • Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного влияния на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.
  • Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".

Темы: Росcияграница
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