"У нас слишком высокая напряженность на границе" с Украиной – Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком напряжении на границе с Украиной, и что Россия хочет "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".
Источник: Песков в интервью телеканалу CNN, цитируют The Hill в twitter, РИА Новости
Детали: Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".
"У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы", – сказал Песков, отметив, что такая ситуация "чрезвычайно опасна для нашего континента".
По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет "прямого ответа" на свои опасения.
Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений, что Россия планирует эскалацию вокруг Украины.
"Мы все еще ждем доказательств", – заметил он.
Напомним:
- Главное управление разведки Минобороны сообщает, что российские спецслужбы готовят провокации против военнослужащих вооруженных сил РФ, чтобы обвинить в этом Украину.
- США получили информацию, что Россия готовит спецоперацию на востоке Украины, цель которой совершить фейковую атаку на российских военных, обвинить в этом Киев и начать вторжение.
- Заместительница государственного секретаря США Виктория Нуланд предупредила, что Вашингтон разработал много разных вариантов болезненного влияния на Москву в случае, если власти РФ решатся на полномасштабное вторжение в Украину.
- Как минимум из двух бригад Восточного военного округа РФ перебрасывают "Искандеры" в западном направлении, при этом под видео о передвижении вооружений есть информация, что российские ракетные комплексы следуют "в Украину".