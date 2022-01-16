"У нас слишком высокая напряженность на границе" с Украиной – Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о высоком напряжении на границе с Украиной, и что Россия хочет "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

Источник: Песков в интервью телеканалу CNN, цитируют The Hill в twitter, РИА Новости

Детали: Москва, по его словам, хочет получить "очень конкретный ответ на свои очень конкретные предложения".

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"У нас слишком высокая напряженность на границе. Слишком много напряженности в этой части Европы", – сказал Песков, отметив, что такая ситуация "чрезвычайно опасна для нашего континента".

По этой причине, по словам пресс-секретаря президента, Россия ждет "прямого ответа" на свои опасения.

Песков также отметил, что США не предоставили никаких доказательств своих утверждений, что Россия планирует эскалацию вокруг Украины.

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"Мы все еще ждем доказательств", – заметил он.

Напомним: