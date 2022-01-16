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Від кібератаки постраждали ресурси транспортного страхового бюро, але не реєстр

Неділя, 16 січня 2022, 19:29
Від кібератаки постраждали ресурси транспортного страхового бюро, але не реєстр
PAVLO GONCHAR/SOPA IMAGES/LIGHTROCKET VIA GETTY IMAGES

Внаслідок кібератаки у п’ятницю була втрачена низка зовнішніх інформаційних ресурсів Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), однак не було ушкоджено реєстр, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників.

Джерело: Держспецзв’язку

Дослівно: "Вдалося встановити, що внаслідок кібератаки була втрачена низка зовнішніх інформаційних ресурсів МТСБУ.

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Реєстру, який містить персональні дані мільйонів українських автовласників, не ушкоджено. Уже найближчим часом він має відновити свою роботу, для чого фахівці МТСБУ розгортають нову "чисту" інформаційну інфраструктуру".

Деталі: Разом з тим, у Держспецзв’язку заявили, що передчасно пов'язувати з основною кібератакою поодинокі випадки активності шкідливого програмного забезпечення, що замасковане під "шифрувальник", про які раніше заявляли в Microsoft.

Дослівно: "Команда фахівців CERT-UA опрацьовує інформацію Центру аналізу загроз корпорації Microsoft (MSTIC) щодо використання зловмисниками для атаки на окремі державні інформаційні ресурси шкідливого програмного забезпечення, що замасковане під "шифрувальник", але має деструктивний характер.

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Протягом п'ятниці справді були зафіксовані поодинокі випадки активності подібного програмного забезпечення, проте пов'язувати їх з основною кібератакою є передчасним. Про результати дослідження буде повідомлено одразу після завершення аналізу відповідних технічних даних".

Що передувало: Раніше страхова компанія PZU Україна заявила, що внаслідок тимчасових труднощів з оформленням електронного полісу, пов’язаних з технічними роботами на базах даних Моторного транспортного страхового бюро (МТСБУ), Автоцивілку та ЗК на даний час неможливо придбати в електронному вигляді та перевірити їхню валідність. 

Читайте також: Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки 

Передісторія: 

  • Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.
  • У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. 
  • Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії. У СБУ заявили, що "є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ".
  • У Раді нацбезпеки і оборони вважають, що глобальну хакерську атаку на сайти Кабміну та на портал "Дія" вчинила група UNC1151, пов’язана з розвідкою Білорусі - країни, що тісно співпрацює з РФ.
  • 16 січня Міністерство цифрової трансформації заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни. У Росії стверджують, що вона не причетна до кібератак на українські сайти.

Теми: кібербезпека
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