Радник Байдена: Якщо за кібератакою на Україну стоїть РФ, буде відповідь

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що якщо підтвердиться причетність РФ до кібератаки на Україну і якщо такі атаки продовжуватимуться, США з союзниками працюватимуть над заходами у відповідь.

Джерело: Салліван в інтерв'ю CBS

Пряма мова: "Якщо з'ясується, що Росія здійснює кібератаки проти України, і якщо це продовжиться в майбутньому, ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю".

Деталі: За словами Саллівана, адміністрація Байдена вже кілька місяців попереджає, що кібератаки можуть бути частиною "широкомасштабних зусиль Росії щодо ескалації ситуації в Україні" і США працюють з українським урядом над посиленням захисту.

"Це частина їхнього сценарію. Вони робили це у минулому в інших контекстах", — сказав радник Білого дому.

Салліван зазначив, що у США ще не встановили організатора кібератаки на Україну, але додав, що його "анітрохи не здивує", якщо організатором виявиться Росія.

Він також попередив, що Росія зіткнеться з "серйозними економічними наслідками" з боку Сполучених Штатів та західних союзників, якщо вторгнеться в Україну.

За його словами, якщо Росія справді здійснить військові дії, США "вживуть заходів, які завдадуть шкоди їхній економіці, завдадуть удару по їхньому стратегічному становищу в Європі і зміцнять солідарність НАТО".

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