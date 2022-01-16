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Радник Байдена: Якщо за кібератакою на Україну стоїть РФ, буде відповідь

Неділя, 16 січня 2022, 21:08
ДЖЕЙК САЛЛІВАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що якщо підтвердиться причетність РФ до кібератаки на Україну і якщо такі атаки продовжуватимуться, США з союзниками працюватимуть над заходами у відповідь.

Джерело: Салліван в інтерв'ю CBS

Пряма мова: "Якщо з'ясується, що Росія здійснює кібератаки проти України, і якщо це продовжиться в майбутньому, ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю".

Деталі: За словами Саллівана, адміністрація Байдена вже кілька місяців попереджає, що кібератаки можуть бути частиною "широкомасштабних зусиль Росії щодо ескалації ситуації в Україні" і США працюють з українським урядом над посиленням захисту.

"Це частина їхнього сценарію. Вони робили це у минулому в інших контекстах", — сказав радник Білого дому.

Салліван зазначив, що у США ще не встановили організатора кібератаки на Україну, але додав, що його "анітрохи не здивує", якщо організатором виявиться Росія.

Він також попередив, що Росія зіткнеться з "серйозними економічними наслідками" з боку Сполучених Штатів та західних союзників, якщо вторгнеться в Україну.

За його словами, якщо Росія справді здійснить військові дії, США "вживуть заходів, які завдадуть шкоди їхній економіці, завдадуть удару по їхньому стратегічному становищу в Європі і зміцнять солідарність НАТО".

Читайте також: Чергова масована кібератака на Україну: як це стало можливим та які наслідки 

Передісторія: 

  • Вночі 14 січня хакери зламали кілька урядових сайтів, зокрема Міністерства освіти, Міністерства закордонних справ, порталу "Дія" тощо, та оприлюднили своє повідомлення трьома мовами – українською, російською та польською. У тексті погрожують, що українцям варто боятися та чекати на помсту за "Волинь, Полісся, УПА та історичні території". Крім того, у повідомленні зазначили, що хакери вкрали особисті дані українських громадян.
  • У Службі безпеки та Міністерстві цифрової трансформації відразу сказали, що витоку даних не відбулося. 
  • Урядові експерти доводять, що хакерська атака на українські урядові сайти вночі 14 січня здійснювалась з Росії. У СБУ заявили, що "є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ".
  • У Раді нацбезпеки і оборони вважають, що глобальну хакерську атаку на сайти Кабміну та на портал "Дія" вчинила група UNC1151, пов’язана з розвідкою Білорусі - країни, що тісно співпрацює з РФ.
  • 16 січня Міністерство цифрової трансформації заявило, що за кібератакою на Україну стоїть Росія, а її метою є залякування громадян нашої держави і дестабілізація всередині країни. У Росії стверджують, що вона не причетна до кібератак на українські сайти.

Українська правда
Теми: БайденСШАРосіякібербезпека
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