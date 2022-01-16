Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ

Советник президента США по нацибезопасности Джейк Салливан заявил, что если подтвердится причастность РФ к кибератаке на Украину и если такие атаки продолжаться, США с союзниками будут работать над ответными мерами.

Источник: Салливан в интервью CBS

Прямая речь: "Если выяснится, что Россия совершает кибератаки против Украины, и если это продолжится в будущем, мы будем работать с нашими союзниками над надлежащим ответом".

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Детали: По словам Салливана, администрация Байдена уже несколько месяцев предупреждает, что кибератаки могут быть частью "широкомасштабных усилий России по эскалации ситуации в Украине", и США работают с украинским правительством над усилением защиты.

"Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах", — сказал советник Белого дома.

Салливан отметил, что в США еще не установили организатора кибератаки на Украину, но добавил, что его "ничуть не удивит", если организатором окажется Россия.

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Он также предупредил, что Россия столкнется с "серьезными экономическими последствиями" со стороны Соединенных Штатов и западных союзников, если вторгнется в Украину.

По его словам, если Россия действительно предпримет военные действия, США "примут меры, которые нанесут ущерб их экономике, нанесут удар по их стратегическому положению в Европе и укрепят солидарность НАТО".

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