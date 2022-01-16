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Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ

Воскресенье, 16 января 2022, 20:08
Советник Байдена: Если за кибератакой на Украину стоит РФ, будет ответ
ДЖЕЙК САЛЛИВАН. ФОТО: GETTY IMAGES

Советник президента США по нацибезопасности Джейк Салливан заявил, что если подтвердится причастность РФ к кибератаке на Украину и если такие атаки продолжаться, США с союзниками будут работать над ответными мерами.

Источник: Салливан в интервью CBS

Прямая речь: "Если выяснится, что Россия совершает кибератаки против Украины, и если это продолжится в будущем, мы будем работать с нашими союзниками над надлежащим ответом".

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Детали: По словам Салливана, администрация Байдена уже несколько месяцев предупреждает, что кибератаки могут быть частью "широкомасштабных усилий России по эскалации ситуации в Украине", и США работают с украинским правительством над усилением защиты.

"Это часть их сценария. Они делали это в прошлом в других контекстах", — сказал советник Белого дома.

Салливан отметил, что в США еще не установили организатора кибератаки на Украину, но добавил, что его "ничуть не удивит", если организатором окажется Россия.

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Он также предупредил, что Россия столкнется с "серьезными экономическими последствиями" со стороны Соединенных Штатов и западных союзников, если вторгнется в Украину.

По его словам, если Россия действительно предпримет военные действия, США "примут меры, которые нанесут ущерб их экономике, нанесут удар по их стратегическому положению в Европе и укрепят солидарность НАТО".

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Предыстория:

  • Ночью 14 января хакеры взломали несколько правительственных сайтов, в частности Министерства образования, Министерства иностранных дел, портала "Действие" и т.д., и обнародовали свое сообщение на трех языках – украинском, русском и польском.
  • В Службе безопасности и Министерстве цифровой трансформации сразу сказали, что утечка данных не произошла. 
  • Правительственные эксперты доказывают, что атака хакеров на украинские правительственные сайты ночью 14 января осуществлялась из России. В СБУ заявили, что "есть отдельные признаки причастности к инциденту хакерских групп, связанных со спецслужбами РФ".
  • В Совете нацбезопасности и обороны считают, что глобальную хакерскую атаку на сайты Кабмина и портал "Дія" совершила группа UNC1151, связанная с разведкой Беларуси (которая тесно сотрудничает с РФ).
  • 16 января Министерство цифровой трансформации заявило, что за кибератакой на Украину стоит Россия, а ее целью является устрашение граждан нашего государства и дестабилизация внутри страны. В России утверждают, что она не причастна к кибератаке. 

Темы: БайденСШАРосcиякибербезопасность
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