Військовий облік жінок: Міноборони готує зміни і не планує штрафів цього року
У Міністерстві оборони України планують спростити порядок ставання на військовий облік як чоловіків, так і жінок, а також не штрафувати жінок цього року.
Джерело: роз'яснення заступниці міністра оборони Ганни Маляр у Facebook
Пряма мова: "Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період.
Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить.
Штрафів протягом 2022 не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін".
Деталі: Маляр наголосила, що опрацьовується питання "спрощення всіх процедур постановки на облік – як чоловіків, так і жінок".
У тому числі, йдеться про цифровізацію "тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн".
Передісторія:
- 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ №313, який зобов'язує жінок понад 100 професій, споріднених із військово-обліковими спеціальностями, стати на облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня.
- У Міноборони пояснили, що військовий облік не означає призову на службу чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, але відомство хоче розуміти, кого можна долучити до захисту держави у разі необхідності. На навчання жінки будуть іти за бажанням.
- Жінки вказаних професій протягом 2022 року мають написати заяву до центру комплектування, надати копії і оригінали паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтв про одруження, народження дітей, закінчення навчання, а також довідки з роботи. Вагітним і жінкам із малолітніми дітьми також потрібно стати на військовий облік. Із 2023 року українок, які не стали на такий військовий облік, будуть штрафувати.
- У Міноборони планують діджиталізувати процес взяття на військовий облік.
- Петиція до президента про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тисяч голосів за перші 4 дні (з 23-го до 27-го грудня), а загалом її підписали 37 852 громадянина. Звернення має статус "на розгляді".