Військовий облік жінок: Міноборони готує зміни і не планує штрафів цього року

У Міністерстві оборони України планують спростити порядок ставання на військовий облік як чоловіків, так і жінок, а також не штрафувати жінок цього року.

Джерело: роз'яснення заступниці міністра оборони Ганни Маляр у Facebook

Пряма мова: "Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період.

Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить.

Штрафів протягом 2022 не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін".

Деталі: Маляр наголосила, що опрацьовується питання "спрощення всіх процедур постановки на облік – як чоловіків, так і жінок".

У тому числі, йдеться про цифровізацію "тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн".

Передісторія: