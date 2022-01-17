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Військовий облік жінок: Міноборони готує зміни і не планує штрафів цього року

Понеділок, 17 січня 2022, 12:43
Військовий облік жінок: Міноборони готує зміни і не планує штрафів цього року
ФОТО З ПАРАДУ НЕЗАЛЕЖНОСТІ 2021, АВТОР ЕЛЬДАР САРАХМАН, УП

У Міністерстві оборони України планують спростити порядок ставання на військовий облік як чоловіків, так і жінок, а  також не штрафувати жінок цього року.

Джерело: роз'яснення заступниці міністра оборони Ганни Маляр у Facebook

Пряма мова: "Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період. 

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Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить.

Штрафів протягом 2022 не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін".

Деталі: Маляр наголосила, що опрацьовується питання "спрощення всіх процедур постановки на облік – як чоловіків, так і жінок". 

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У тому числі, йдеться про цифровізацію "тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн". 

Передісторія:

  • 11 жовтня 2021 року Міністерство оборони видало наказ №313, який зобов'язує жінок понад 100 професій, споріднених із військово-обліковими спеціальностями, стати на облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня. 
  • У Міноборони пояснили, що військовий облік не означає призову на службу чи обов’язкову мобілізацію жінок до війська, але відомство хоче розуміти, кого можна долучити до захисту держави у разі необхідності. На навчання жінки будуть іти за бажанням.
  • Жінки вказаних професій протягом 2022 року мають написати заяву до центру комплектування, надати копії і оригінали паспорта, ідентифікаційного коду, свідоцтв про одруження, народження дітей, закінчення навчання, а також довідки з роботи. Вагітним і жінкам із малолітніми дітьми також потрібно стати на військовий облік. Із 2023 року українок, які не стали на такий військовий облік, будуть штрафувати.
  • У Міноборони планують діджиталізувати процес взяття на військовий облік. 
  • Петиція до президента про скасування військового обліку для жінок набрала 25 тисяч голосів за перші 4 дні (з 23-го до 27-го грудня), а загалом її підписали 37 852 громадянина. Звернення має статус "на розгляді".

Олена Рощенко, УП
Теми: військовий облікМіноборониармія
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