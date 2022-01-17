Військовий облік жінок: Міноборони готує зміни і не планує штрафів цього року

У Міністерстві оборони України планують спростити порядок ставання на військовий облік як чоловіків, так і жінок, а також не штрафувати жінок цього року.

Джерело: роз'яснення заступниці міністра оборони Ганни Маляр у Facebook

Пряма мова: "Прямо зараз не треба жінкам йти до територіальних центрів комплектування (колишні військкомати). Протягом 2022 триватиме перехідний період.

Реклама:

Зараз ведеться робота над спрощенням порядку постановки на облік, вивчається питання пріоритетності професій, споріднених з військово-обліковими спеціальностями. Тож будуть зміни, про які Міноборони обов’язково повідомить.

Штрафів протягом 2022 не буде. Зараз це питання також вивчається на предмет можливих змін".

Деталі: Маляр наголосила, що опрацьовується питання "спрощення всіх процедур постановки на облік – як чоловіків, так і жінок".

ВІДЕО ДНЯ

У тому числі, йдеться про цифровізацію "тих процесів, які технічно можливо перевести в онлайн".

Передісторія: