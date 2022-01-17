Воинский учет женщин: Минобороны готовит изменения и не планирует штрафы в этом году

В Министерстве обороны Украины планируют упростить порядок становления на воинский учет как мужчин, так и женщин, а также не штрафовать женщин в этом году.

Источник: разъяснение заместителя министра обороны Анны Маляр в Facebook

Прямая речь: "Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет длиться переходный период.

Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, смежных с воинско-учетными специальностями. Так что будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит.

Штрафов в течение 2022 года не будет. Сейчас этот вопрос изучается на предмет возможных изменений".

Детали: Маляр подчеркнула, что прорабатывается вопрос "упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин".

В том числе, речь идет о цифровизации "тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн".

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