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Воинский учет женщин: Минобороны готовит изменения и не планирует штрафы в этом году

Понедельник, 17 января 2022, 13:43
ФОТО С ПАРАДА НЕЗАВИСИМОСТИ 2021, ЭЛЬДАР САРАХМАН, УП

В Министерстве обороны Украины планируют упростить порядок становления на воинский учет как мужчин, так и женщин, а также не штрафовать женщин в этом году.

Источник: разъяснение заместителя министра обороны Анны Маляр в Facebook

Прямая речь: "Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет длиться переходный период.

Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, смежных с воинско-учетными специальностями. Так что будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит.

Штрафов в течение 2022 года не будет. Сейчас этот вопрос изучается на предмет возможных изменений".

Детали: Маляр подчеркнула, что прорабатывается вопрос "упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин".

В том числе, речь идет о цифровизации "тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн".

Предыстория:

  • 11 октября 2021 года Министерство обороны издало приказ №313, обязывающий женщин более 100 профессий, смежных с воинско-учетными специальностями, стать на учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря. 
  • В Минобороны объяснили, что воинский учет не означает призыва на службу или обязательную мобилизацию женщин в армию, но ведомство хочет понимать, кого можно привлечь к защите государства в случае необходимости. На учения женщины будут идти по желанию.
  • Женщины указанных профессий в течение 2022 года должны написать заявление в центр комплектования, предоставить копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода, свидетельств о браке, рождении детей, окончании обучения, а также справки с работы. Беременным и женщинам с малолетними детьми тоже нужно стать на воинский учет. С 2023 года украинок, не ставших на такой воинский учет, будут штрафовать.
  • В Минобороны планируют диджитализировать процесс взятия на воинский учет.
  • Петиция к президенту об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тысяч голосов за первые 4 дня (с 23-го по 27-е декабря), а в целом ее подписали 37 852 гражданина. Обращение имеет статус "на рассмотрении".

Алена Рощенко, УП
Темы: воинский учетМинобороныармия


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