Воинский учет женщин: Минобороны готовит изменения и не планирует штрафы в этом году
В Министерстве обороны Украины планируют упростить порядок становления на воинский учет как мужчин, так и женщин, а также не штрафовать женщин в этом году.
Источник: разъяснение заместителя министра обороны Анны Маляр в Facebook
Прямая речь: "Прямо сейчас не нужно женщинам идти в территориальные центры комплектования (бывшие военкоматы). В течение 2022 года будет длиться переходный период.
Сейчас ведется работа по упрощению порядка постановки на учет, изучается вопрос приоритетности профессий, смежных с воинско-учетными специальностями. Так что будут изменения, о которых Минобороны обязательно сообщит.
Штрафов в течение 2022 года не будет. Сейчас этот вопрос изучается на предмет возможных изменений".
Детали: Маляр подчеркнула, что прорабатывается вопрос "упрощения всех процедур постановки на учет – как мужчин, так и женщин".
В том числе, речь идет о цифровизации "тех процессов, которые технически возможно перевести в онлайн".
Предыстория:
- 11 октября 2021 года Министерство обороны издало приказ №313, обязывающий женщин более 100 профессий, смежных с воинско-учетными специальностями, стать на учет военнообязанных. Документ вступил в силу 17 декабря.
- В Минобороны объяснили, что воинский учет не означает призыва на службу или обязательную мобилизацию женщин в армию, но ведомство хочет понимать, кого можно привлечь к защите государства в случае необходимости. На учения женщины будут идти по желанию.
- Женщины указанных профессий в течение 2022 года должны написать заявление в центр комплектования, предоставить копии и оригиналы паспорта, идентификационного кода, свидетельств о браке, рождении детей, окончании обучения, а также справки с работы. Беременным и женщинам с малолетними детьми тоже нужно стать на воинский учет. С 2023 года украинок, не ставших на такой воинский учет, будут штрафовать.
- В Минобороны планируют диджитализировать процесс взятия на воинский учет.
- Петиция к президенту об отмене воинского учета для женщин набрала 25 тысяч голосов за первые 4 дня (с 23-го по 27-е декабря), а в целом ее подписали 37 852 гражданина. Обращение имеет статус "на рассмотрении".