Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок: звернувся до Резнікова
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію громадян з проханням скасувати військовий облік жінок і звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова.
Джерело: Офіс президента
Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова щодо необхідності обов'язкового уточнення низки питань, пов’язаних із військовим обліком жінок, зокрема скорочення переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінок беруть на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави".
Деталі: Президент нагадав, що перелік професій, за яким повинні поставити працівниць на військовий облік, складено відповідно до Конституції та законодавства.
Проте, Зеленський визнав у своїй відповіді, що суспільний резонанс могла викликати недостатньо ясна процедура адміністративного покарання за несвоєчасну реєстрацію жінок на військовий облік.
Передісторія:
- Електронну петицію створила 23 грудня 2021 року Яна Рашевченко. У тексті просять скасувати новий перелік професій, за якими працівниці також підлягають військовому облікові, та повернути перелік від 1994 року. Петицію підтримали більше 37 800 людей. Для того, щоб петицію розглянув президент, достатньо 25 тисяч підписів. Петиція набрала необхідну кількість голосів через 5 днів після її реєстрації.
- 11 жовтня Міноборони видало наказ №313, який перелічує трохи більше 100 професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, і зобов'язує жінок цих професій стати на облік військовозобов'язаних.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже, що цей наказ виник, щоб порахувати жінок, яких можливо використовувати під час захисту держави.
- У Міністерстві оборони надали роз'яснення щодо процедури постановки на військовий облік українських жінок.
- Там також пояснили, що вагітним і жінкам із малолітніми дітьми також потрібно стати на військовий облік, якщо вони є представницями певних професій.