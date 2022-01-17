Зеленський відповів на петицію щодо військового обліку жінок: звернувся до Резнікова

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію громадян з проханням скасувати військовий облік жінок і звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Президент України Володимир Зеленський звернувся до міністра оборони Олексія Резнікова щодо необхідності обов'язкового уточнення низки питань, пов’язаних із військовим обліком жінок, зокрема скорочення переліку спеціальностей та професій, споріднених з відповідною військово-обліковою спеціальністю, згідно з яким жінок беруть на військовий облік військовозобов’язаних, з огляду на реальні потреби оборони держави".

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Деталі: Президент нагадав, що перелік професій, за яким повинні поставити працівниць на військовий облік, складено відповідно до Конституції та законодавства.

Проте, Зеленський визнав у своїй відповіді, що суспільний резонанс могла викликати недостатньо ясна процедура адміністративного покарання за несвоєчасну реєстрацію жінок на військовий облік.

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