Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин: обратился к Резникову

Президент Владимир Зеленский ответил на петицию граждан с просьбой отменить военный учет женщин и обратился к министру обороны Алексею Резникову.

Источник: Офис президента

Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову о необходимости обязательного уточнения ряда вопросов, связанных с военным учетом женщин, в частности, сокращения перечня специальностей и профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщин берут на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства".

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Детали: Президент напомнил, что перечень профессий, по которому должны поставить сотрудниц на военный учет, составлен в соответствии с Конституцией и законодательством.

Однако Зеленский признал в своем ответе, что общественный резонанс могла вызвать недостаточно ясная процедура административного наказания за несвоевременную регистрацию женщин на военный учет.

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