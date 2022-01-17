Зеленский ответил на петицию по военному учету женщин: обратился к Резникову
Президент Владимир Зеленский ответил на петицию граждан с просьбой отменить военный учет женщин и обратился к министру обороны Алексею Резникову.
Источник: Офис президента
Дословно: "Президент Украины Владимир Зеленский обратился к министру обороны Алексею Резникову о необходимости обязательного уточнения ряда вопросов, связанных с военным учетом женщин, в частности, сокращения перечня специальностей и профессий, родственных соответствующей военно-учетной специальности, согласно которому женщин берут на военный учет военнообязанных, учитывая реальные нужды обороны государства".
Детали: Президент напомнил, что перечень профессий, по которому должны поставить сотрудниц на военный учет, составлен в соответствии с Конституцией и законодательством.
Однако Зеленский признал в своем ответе, что общественный резонанс могла вызвать недостаточно ясная процедура административного наказания за несвоевременную регистрацию женщин на военный учет.
Предыстория:
- Электронную петицию создала 23 декабря 2021 Яна Рашевченко. В тексте просят отменить новый список профессий, по которому работницы также подлежат военному учету, и вернуть список от 1994 года. Петицию поддержали более 37800 человек. Для того чтобы петицию рассмотрел президент, достаточно 25 тысяч подписей. Петиция набрала необходимое количество голосов через 5 дней после регистрации.
- 11 октября Минобороны издало приказ №313, который перечисляет чуть больше 100 профессий, родственных соответствующим военным -учетным специальностям, и обязывает женщин этих профессий встать на учет военнообязанных.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорит, что этот приказ возник, чтобы сосчитать женщин, которых можно использовать для защиты государства.
- В Министерстве обороны предоставили разъяснения касательно процедуры постановки на военный учет украинских женщин.
- Там также объяснили, что беременным и женщинам с малолетними детьми также нужно стать на военный учет, если они являются представительницами определенных профессий.