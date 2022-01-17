У Порошенка забирали паспорт, він все ж перетнув кордон

П’ятий президент Петро Порошенко прилетів до Києва, на митному контролі у нього забрали паспорт.

Джерело: власний кореспондент "Української правди" з місця події

Пряма мова Порошенка: "У мене забрали паспорт. Вони не допускають мене на територію України".

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Деталі: До митного контролю прибули співробітники ДБР.

Порошенко сказав, що його не пропускають в Україну і просив повернути йому паспорт. Виникла штовханина між прихильниками експрезидента і прикордонниками.

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За кілька хвилин п’ятому президенту повернули його паспорт.

За словами Порошенка, це сталося після вказівки слідчого ДБР.

П’ятий президент перетнув кордон України.

В аеропорту Порошенко заявив, що співробітники ДБР, "частина з яких переодягнулася прикордонниками, упродовж 15 хв намагалися не допустити" його на територію України.

За його словами, паспорт у нього вилучили нібито для того, щоб "встановити його особу".

Наразі Порошенко виступає перед своїми прихильниками.

Порошенко виступає перед своїми прихильниками Фото Севгіль Мусаєвої, УП

Він заявив, що його хотіли затримати в аеропорту, але "злякалися людей".

Порошенко в аеропорту виступає перед прихильниками Фото Ельдара Сарахмана, УП

За словами Порошенка, він з аеропорту поїде до суду.

Пряма мова п'ятого президента: "Зараз ми рухаємося на суд, де дамо їм бій… Я вас всіх чекаю біля суду".

Деталі: Трохи згодом у Державній прикордонній службі заявили, що не перешкоджали поверненню п’ятого президента Петра Порошенка в Україну. У прикордонній службі пояснили, що повідомили правоохоронців про прибуття Порошенка, тому що ДПСУ на кордоні забезпечує розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду.

Що було раніше: Порошенко 17 січня вилетів із Варшави до Києва. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.

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Детальніше про суть справи читайте: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка

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