У Порошенка забирали паспорт, він все ж перетнув кордон
П’ятий президент Петро Порошенко прилетів до Києва, на митному контролі у нього забрали паспорт.
Джерело: власний кореспондент "Української правди" з місця події
Пряма мова Порошенка: "У мене забрали паспорт. Вони не допускають мене на територію України".
Деталі: До митного контролю прибули співробітники ДБР.
Порошенко сказав, що його не пропускають в Україну і просив повернути йому паспорт. Виникла штовханина між прихильниками експрезидента і прикордонниками.
За кілька хвилин п’ятому президенту повернули його паспорт.
За словами Порошенка, це сталося після вказівки слідчого ДБР.
П’ятий президент перетнув кордон України.
В аеропорту Порошенко заявив, що співробітники ДБР, "частина з яких переодягнулася прикордонниками, упродовж 15 хв намагалися не допустити" його на територію України.
За його словами, паспорт у нього вилучили нібито для того, щоб "встановити його особу".
Наразі Порошенко виступає перед своїми прихильниками.
Він заявив, що його хотіли затримати в аеропорту, але "злякалися людей".
За словами Порошенка, він з аеропорту поїде до суду.
Пряма мова п'ятого президента: "Зараз ми рухаємося на суд, де дамо їм бій… Я вас всіх чекаю біля суду".
Деталі: Трохи згодом у Державній прикордонній службі заявили, що не перешкоджали поверненню п’ятого президента Петра Порошенка в Україну. У прикордонній службі пояснили, що повідомили правоохоронців про прибуття Порошенка, тому що ДПСУ на кордоні забезпечує розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду.
Що було раніше: Порошенко 17 січня вилетів із Варшави до Києва. 17 січня об 11:00 Печерський суд Києва призначив засідання, на якому обиратимуть запобіжний захід колишньому президенту у справі про державну зраду.
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Детальніше про суть справи читайте: "Поїхали, …твою мать!" Історія "державної зради" Порошенка
Передісторія:
- Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконне постачання вугілля з окупованих територій. Підозрюваним у цій справі також є нардеп і кум Путіна Віктор Медведчук.
- Раніше Порошенка викликали на допит, але він заявив, що перебуває за кордоном і повернеться в Україну в січні. Згодом стало відомо, що п'ятий президент прилетить 17 січня.
- Державне бюро розслідувань заявило, що Порошенко вирішив вилетіти за кордон тоді, коли з’явилася інформація про підготовку йому підозри в держзраді.
- Офіс генпрокурора погодив клопотання про обрання запобіжного заходу експрезиденту Петру Порошенку у вигляді арешту з можливістю внесення застави у розмірі 1 млрд грн.