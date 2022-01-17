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Після 5 годин у нарадчій кімнаті суд про запобіжний захід Порошенку перенесли на 19 січня

Понеділок, 17 січня 2022, 21:43
Після 5 годин у нарадчій кімнаті суд про запобіжний захід Порошенку перенесли на 19 січня
Петро Порошенко у Печерському суді. Фото: УП

Печерський суд, який обирає запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям, переніс засідання на 19 січня.

Джерело: засідання суду 17 січня

Деталі: Головуючий суддя, котрий обирає запобіжний захід Порошенку, Олексій Соколов пробув у нарадчій кімнаті 5 годин.

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Після цього представник суду повідомив, що вихід судді із нарадчої кімнати і оголошення резолютивної частини рішення відбудеться 19 січня о 14.00.

Порошенко і його прихильники здивувалися через інформацію про перенесення засідання і лише зазначили, що нова дата припадає на Водохреща. 

Політик в оточенні нардепів "Євросолідарності" та адвокатів покинув суд і пішов "до людей", котрі весь день стояли біля будівлі на його підтримку.

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Наостанок Порошенко подякував активістам і сказав, що розраховує побачити їх біля суду 19 січня. 

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень. Прокурори зазначали, що Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Сам Порошенко в інтерв’ю УП розповів, що будь-який запобіжний захід щодо нього буде соромом для України: "Це перешкоджання моїй політичній діяльності як всередині країни, так і закордоном".

Що було ранішеП'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

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Передісторія:

  • П'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
  • 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

Альона Мазуренко, УП
Теми: Порошенкосудвугілля
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