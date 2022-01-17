Після 5 годин у нарадчій кімнаті суд про запобіжний захід Порошенку перенесли на 19 січня

Печерський суд, який обирає запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям, переніс засідання на 19 січня.

Джерело: засідання суду 17 січня

Деталі: Головуючий суддя, котрий обирає запобіжний захід Порошенку, Олексій Соколов пробув у нарадчій кімнаті 5 годин.

Після цього представник суду повідомив, що вихід судді із нарадчої кімнати і оголошення резолютивної частини рішення відбудеться 19 січня о 14.00.

Порошенко і його прихильники здивувалися через інформацію про перенесення засідання і лише зазначили, що нова дата припадає на Водохреща.

Політик в оточенні нардепів "Євросолідарності" та адвокатів покинув суд і пішов "до людей", котрі весь день стояли біля будівлі на його підтримку.

Наостанок Порошенко подякував активістам і сказав, що розраховує побачити їх біля суду 19 січня.

Отак Порошенко покидав судове засідання pic.twitter.com/cnAprSLJdU — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 17, 2022

Сторона обвинувачення клопотала про запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень. Прокурори зазначали, що Порошенко може тиснути на свідків, перешкоджати слідству, приховувати докази.

Сам Порошенко в інтерв’ю УП розповів, що будь-який запобіжний захід щодо нього буде соромом для України: "Це перешкоджання моїй політичній діяльності як всередині країни, так і закордоном".

Що було раніше: П'ятий президент України підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".

Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Читати також: "Історія "державної зради" Порошенка

Щоб Порошенко став політемігрантом – такого подарунка під ялинку не отримаєте. Захист експрезидента відповідає на підозру в держзраді

Автори розслідування про плівки Медведчука: Дідько, ми навіть не думали, що там є Порошенко,

Петро Порошенко: Зеленський – людина неадекватна і це небезпечно для країни

Порошенко повертається. Його чекає справа про держзраду. Онлайн

Передісторія: