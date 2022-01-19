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Блінкен про справу проти Порошенка: "Не можу докладно коментувати"

Середа, 19 січня 2022, 18:16
фото: Twitter Блінкена

Державний секретар США Ентоні Блінкен під час візиту заявив, що не може докладно коментувати справу щодо п’ятого президента Петра Порошенка, яку порушили в Україні.

Джерело: інтерв’ю Блінкена в ефірі "24 Україна"

Пряма мова: "Я не можу докладно коментувати цієї справи, але дуже важливо, щоб у будь-якому судовому розгляді, цьому, чи будь-якому іншому, щоб усе було законно, судді були незалежними, щоб було правовладдя, щоб не було ані мазунчиків, ані переслідуваних".

Деталі: За його словами, наразі, попри відмінність, українці мають об’єднатися перед лицем російської загрози.

Пряма мова: "Українці мають виступати спільно, хоч які були їхні політичні погляди і відмінність у цих поглядах.

Росія зробить усе, щоб був розбрат, щоб поділити націю, щоб люди виступали одне проти одного, а не проти неї. Треба єдино, спільно виступити проти Росії, боронячи своє майбутнє".

Що було раніше: 19 січня Блінкен прилетів до України, перед цим Київ таємно відвідував голова ЦРУ, який зустрічався із презилентом Володимиром Зеленським та іншими українськими чиновниками.

Після Києва Блінкен відправиться у Німеччину, де обговорить готовність союзників "накласти на Росію масштабні наслідки та серйозні економічні санкції" у разі подальшої агресії проти України. 

В Україні він зустрічався із президентом та міністром МЗС і говорив про російську загрозу.

18 січня у Білому домі заявили, що Росія готова розпочати повномасштабне вторгнення до України будь-якої миті.

Передісторія: 

  • 19 січня Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту Петру Порошенку у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.
  • Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
  • Він підозрюється у тому, що він, діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема з числа представників вищого керівництва Російської Федерації, сприяв діяльності терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР".
  • Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Теми: ПорошенкоСШАміжнародні відносиниУкраїна
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