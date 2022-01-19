Блинкен о деле против Порошенко: "Не могу подробно комментировать"
Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита заявил, что не может подробно комментировать производства относительно пятого президента Петра Порошенко, которое начали в Украине.
Источник: интервью Блинкена в эфире "24 Украина"
Прямая речь: "Я не могу подробно комментировать это дело, но очень важно, чтобы в любом судебном разбирательстве, этом или любом другом, чтобы все было законно, судьи были независимыми, чтобы было правовластие, чтобы не было ни мазунчиков, ни преследуемых".
Детали: По его словам, сейчас, несмотря на отличие, украинцы должны объединиться перед лицом российской угрозы.
Прямая речь: "Украинцы должны выступать сообща, каковы бы ни были их политические взгляды и различие в этих взглядах.
Россия сделает все, чтобы была раздор, чтобы разделить нацию, чтобы люди выступали друг против друга, а не против нее. Надо совместно выступить против России, защищая свое будущее".
Этому предшествовало: 19 января Блинкен прилетел в Украину, перед этим Киев тайно посещал глава ЦРУ, который встречался с презилентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.
После Киева Блинкен отправится в Германию, где обсудит готовность союзников "наложить на Россию масштабные последствия и серьезные экономические санкции" в случае дальнейшей агрессии против Украины.
В Украине он встречался с президентом и министром МИД и говорил об российской угрозе.
18 января в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.
Предыстория:
- 19 января Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.
- Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
- Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
- Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.