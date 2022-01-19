Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Блинкен о деле против Порошенко: "Не могу подробно комментировать"

Среда, 19 января 2022, 18:16
фото: Twitter Блинкена

Государственный секретарь США Энтони Блинкен во время визита заявил, что не может подробно комментировать производства относительно пятого президента Петра Порошенко, которое начали в Украине.

Источник: интервью Блинкена в эфире "24 Украина"

Прямая речь: "Я не могу подробно комментировать это дело, но очень важно, чтобы в любом судебном разбирательстве, этом или любом другом, чтобы все было законно, судьи были независимыми, чтобы было правовластие, чтобы не было ни мазунчиков, ни преследуемых".

Детали: По его словам, сейчас, несмотря на отличие, украинцы должны объединиться перед лицом российской угрозы.

Прямая речь: "Украинцы должны выступать сообща, каковы бы ни были их политические взгляды и различие в этих взглядах.

Россия сделает все, чтобы была раздор, чтобы разделить нацию, чтобы люди выступали друг против друга, а не против нее. Надо совместно выступить против России, защищая свое будущее".

Этому предшествовало: 19 января Блинкен прилетел в Украину, перед этим Киев тайно посещал глава ЦРУ, который встречался с презилентом Владимиром Зеленским и другими украинскими чиновниками.

После Киева Блинкен отправится в Германию, где обсудит готовность союзников "наложить на Россию масштабные последствия и серьезные экономические санкции" в случае дальнейшей агрессии против Украины.

В Украине он встречался с президентом и министром МИД и говорил об российской угрозе.

18 января в Белом доме заявили, что Россия готова начать полномасштабное вторжение в Украину в любой момент.

Предыстория:

  • 19 января Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.
  • Пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.
  • Порошенко подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору группой лиц, в том числе из числа представителей высшего руководства Российской Федерации, способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".
  • Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Темы: ПорошенкоСШАмеждународные отношенияУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Зеленский собирает СНБО в понедельник: о чем будут говорить

Все новости...
Порошенко
Это далеко не его победа, он подозреваемый – Арахамия о мере пресечения Порошенко
Офис президента прокомментировал меру пресечения Порошенко: Политизации дела нет
В ДБР недовольны мерой пресечения для Порошенко: думают над апелляцией
Последние новости
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
19:41
Депутатов просят отклонить законопроект о "20 тысяч евро совершеннолетним"
19:29
Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет
Все новости...