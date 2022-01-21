Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Украине уже 8 "оранжевых" областей

Пятница, 21 января 2022, 10:10
Фото с сайта Ивано-Франковской ОГА

По состоянию на утро 21 января в Украине 8 областей отнесены к оранжевой зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Житомирская, Черниговская и Сумская,

Источник: таблица МОЗ

Детали: К 7 областям, которые Минздрав обозначал оранжевым накануне, добавилась Черниговская область.

В этих областях, кроме Львовской, превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, в Ивано-Франковской области также превышены уровень госпитализации и динамика уровня госпитализаций.

Уровень госпитализаций также превышен в Черновицкой области, а динамика уровня госпитализаций – в Ровенской и Луганской областях.

Уровень заболеваемости самый высокий в Ивано-Франковской, Сумской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской областях и в Киеве.

 

Напомним: В Украине началась новая вспышка Covid с эпицентром на западе.

В МОЗ прогнозировали, что пик новой волны придется на февраль и что будет больше случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон", который охватил другие страны с конца 2021 года.

Алена Рощенко, УП
Темы: эпидзоныкарантинCovid-2019коронавирусэпидемия


powered by lun.ua
Главное сегодня

За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен

Данилов: Ситуация с РФ понятна, повода для паники нет

Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

фото, видеоК "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

инфографикаБолее половины украинцев не верят, что Зеленский защитит Украину

Президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ

Все новости...
эпидзоны
Уже 7 областей перешли в "оранжевую" зону
В Украине стало больше "оранжевых" зон Covid-19
К "оранжевой зоне" снова относятся две области – МОЗ
Последние новости
20:36
Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России
20:29
За бустерную дозу в "Дии" насчитают еще 500 гривен
20:18
Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч "Нормандии" на уровне советников
20:13
В случае вторжения России сработает система оповещения – секретарь СНБО
20:11
В НАТО не принимали решений о вывозе своего персонала из Украины
20:05
Атака на госсайты: ко всем ведомствам хотят приставить офицера по киберзащите
20:00
Шмыгаль: Угроз функционированию экономики нет, не нужно паниковать
19:51
Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент
19:48
фотоТанки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"
19:45
Ляшко дал прогноз по COVID-19: заражения вдвое побьют рекорд, а смертей будет меньше
Все новости...