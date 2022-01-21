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В Украине уже 8 "оранжевых" областей

Пятница, 21 января 2022, 09:10
В Украине уже 8 оранжевых областей
Фото с сайта Ивано-Франковской ОГА

По состоянию на утро 21 января в Украине 8 областей отнесены к оранжевой зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Житомирская, Черниговская и Сумская,

Источник: таблица МОЗ

Детали: К 7 областям, которые Минздрав обозначал оранжевым накануне, добавилась Черниговская область.

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В этих областях, кроме Львовской, превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, в Ивано-Франковской области также превышены уровень госпитализации и динамика уровня госпитализаций.

Уровень госпитализаций также превышен в Черновицкой области, а динамика уровня госпитализаций – в Ровенской и Луганской областях.

Уровень заболеваемости самый высокий в Ивано-Франковской, Сумской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской областях и в Киеве.

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Напомним: В Украине началась новая вспышка Covid с эпицентром на западе.

В МОЗ прогнозировали, что пик новой волны придется на февраль и что будет больше случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон", который охватил другие страны с конца 2021 года.

Алена Рощенко, УП
Темы: эпидзоныкарантинCovid-2019коронавирусэпидемия
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