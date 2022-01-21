В Украине уже 8 "оранжевых" областей
По состоянию на утро 21 января в Украине 8 областей отнесены к оранжевой зоне эпидемической опасности: Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская, Тернопольская, Черновицкая, Житомирская, Черниговская и Сумская,
Источник: таблица МОЗ
Детали: К 7 областям, которые Минздрав обозначал оранжевым накануне, добавилась Черниговская область.
В этих областях, кроме Львовской, превышен коэффициент выявления случаев инфицирования, в Ивано-Франковской области также превышены уровень госпитализации и динамика уровня госпитализаций.
Уровень госпитализаций также превышен в Черновицкой области, а динамика уровня госпитализаций – в Ровенской и Луганской областях.
Уровень заболеваемости самый высокий в Ивано-Франковской, Сумской, Черновицкой, Тернопольской, Львовской областях и в Киеве.
Напомним: В Украине началась новая вспышка Covid с эпицентром на западе.
В МОЗ прогнозировали, что пик новой волны придется на февраль и что будет больше случаев заражения штаммом коронавируса "Омикрон", который охватил другие страны с конца 2021 года.