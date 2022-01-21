Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку

Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо 5-го президента України наредпа Петра Порошенка у справі про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО.

Джерело: ОГП

Деталі: Вказано, що 21 січня 2022 року Офісом генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно Порошенка у вигляді особистого зобов’язання.

Прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

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