Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку

Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо 5-го президента України наредпа Петра Порошенка у справі про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО.

Джерело: ОГП

Деталі: Вказано, що 21 січня 2022 року Офісом генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно Порошенка у вигляді особистого зобов’язання.

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Прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.

Передісторія:

В грудні 2021 року п'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.

6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.

17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.

Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту України у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.