Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід Порошенку
П'ятниця, 21 січня 2022, 14:33
Офіс генерального прокурора вніс апеляційну скаргу на рішення суду щодо застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання щодо 5-го президента України наредпа Петра Порошенка у справі про незаконне постачання вугілля з ОРДЛО.
Джерело: ОГП
Деталі: Вказано, що 21 січня 2022 року Офісом генерального прокурора внесено апеляційну скаргу на рішення суду про застосування запобіжного заходу стосовно Порошенка у вигляді особистого зобов’язання.
Прокурори наполягатимуть на застосуванні відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 1 млрд грн.
Передісторія:
- В грудні 2021 року п'ятому президенту України лідеру партії "Європейська солідарність" Петру Порошенку підписали підозру в держзраді та сприянні тероризму в рамках розслідування справи про незаконні постачання вугілля з окупованих територій.
- 6 січня стало відомо, що Печерський районний суд Києва арештував майно Порошенка у справі про державну зраду.
- 17 січня Порошенко повернувся з Варшави до Києва і з аеропорту вирушив до суду.
- Печерський суд столиці обрав запобіжний захід п’ятому президенту України у вигляді особистого зобов'язання за підозрою у держзраді та сприянні терористичним організаціям.
Українська правда