Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения в виде личного обязательства в отношении 5-го президента Украины наредпа Петра Порошенко по делу о незаконном снабжении угля из ОРДЛО.

Источник: ОГП

Детали: Указано, что 21 января 2022 года Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении Порошенко в виде личного обязательства.

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Прокуроры будут настаивать на применении относительно подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Предыстория:

В декабре 2021 года пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам.

6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене.

17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.

Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Украины в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.