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Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

Пятница, 21 января 2022, 14:33
фото ОГП

Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения в виде личного обязательства в отношении 5-го президента Украины наредпа Петра Порошенко по делу о незаконном снабжении угля из ОРДЛО.

Источник: ОГП

Детали: Указано, что 21 января 2022 года Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении Порошенко в виде личного обязательства.

Прокуроры будут настаивать на применении относительно подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Предыстория:

  • В декабре 2021 года пятому президенту Украины лидеру партии "Европейская солидарность" Петру Порошенко подписали подозрение в госизмене и содействии террористам. 
  • 6 января стало известно, что Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко по делу о государственной измене. 
  • 17 января Порошенко вернулся из Варшавы в Киев и из аэропорта отправился в суд.
  • Печерский суд столицы избрал меру пресечения пятому президенту Украины в виде личного обязательства по подозрению в госизмене и содействии террористическим организациям.

Украинская правда
Темы: ПорошенкоОфис генпрокурорагосизмена


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