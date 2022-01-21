Офис генпрокурора обжаловал меру пресечения Порошенко

Офис генерального прокурора внес апелляционную жалобу на решение суда по применению меры пресечения в виде личного обязательства в отношении 5-го президента Украины наредпа Петра Порошенко по делу о незаконном снабжении угля из ОРДЛО.

Источник: ОГП

Детали: Указано, что 21 января 2022 года Офисом генерального прокурора внесена апелляционная жалоба на решение суда о применении меры пресечения в отношении Порошенко в виде личного обязательства.

Прокуроры будут настаивать на применении относительно подозреваемого меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 1 млрд грн.

Предыстория: