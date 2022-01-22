Нормандский формат: в Офисе президента анонсировали встречу советников

Встреча политических советников лидеров Нормандской четверки запланирована на 26 января.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак в комментарии Интерфакс-Украина

Прямая речь: "Советники лидеров Франции, Германии, Украины и России встретятся 26 января".

Реклама:

Детали: При этом глава ОП не уточнил, где именно должна состоятся встреча, запланированная на среду.

В то же время российское издание Интерфакс со ссылкой на свой источник в администрации президента РФ Владимира Путина написало, что встреча политсоветников лидеров стран "нормандского формата" пройдет не 26 января, а 25 января в Париже.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с советником президента США Джейком Салливаном деэскалацию и работу "Нормандской четверки".

3 января в правительстве Германии анонсировали переговоры советников лидеров Украины, Франции, Германии и России в разных форматах.

Знать больше: 5 нормандских встреч до Зеленского. Как каждая из них изменила ход войны на Донбассе