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В ОП прокоментували дані британської розвідки про плани РФ на Мураєва

Неділя, 23 січня 2022, 17:15
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК, ФОТО ПРЕССЛУЖБИ ПРЕЗИДЕНТА

Радник голови ОП Михайло Подоляк вважає, що британська розвідка у своїх заявах щодо планів Москви не сказала нічого такого, чого не знають українці.

Джерело: Подоляк у коментарі ВВС News Україна

Пряма мова: "Якщо неупереджено подивитись на повідомлення з Британії, то треба буде визнати: вони не сказали нічого такого, що українці самі не розуміли про частину політичного спектра в Україні".

Деталі: Водночас, за словами Подоляка, у Києва "нема жодного сумніву в тому, що британський уряд абсолютно чітко, в деталях, в персоналіях розуміє, що відбувається в Україні".

"Коли почалась війна в 2014 році, керівництво Росії використало у своїх інтересах частину хоча і маргінальних, але все ж таки наявних політичних і громадських структур, діячів", - зазначив радник голови ОП.

Цих діячів він назвав "політичними проксі для постійної атаки на українське суспільно зсередини".

Проте Подоляк зазначив, що "за період 2014-2019 років ця частина політичного спектра не тільки не зникла, але й посилилась" і звинуватив у цьому попередника чинного президента.

"Прізвища таких осіб, як Медведчук, Мураєв, інші подібні, - це доволі небезпечна спадщина каденції Порошенка і тих помилкових кроків, які він зробив в політичній роботі... Просто порівняйте: де зараз Медведчук і де він був в 2018 році", - наголошує радник голови президентського офісу.

Крім того, він називає "відверто дивними" коментарі самого Мураєва про російські санкції проти нього.

"Російські санкції проти нього введені очевидно не тому, що Мураєв за незалежність України, а тому, що без дозволу конкурував з Медведчуком за можливість просувати інтереси Росії. Яка ситуація зараз у відносинах між Мураєвим і Росією і чи збирався Мураєв стати новим "Аксьоновим" – має бути відповідь від правоохоронців", - додав Подоляк.

Передісторія:

  • Міністерство закордонних справ Британії заявило, що викрило докази змови щодо встановлення проросійської влади в Україні на тлі планів Кремля про вторгнення в Україну.
  • Російське МЗС назвало "дезінформацією та провокаційною діяльністю" заяву Британії про те, що Кремль планує привести до влади в Україні проросійського лідера.
  • Американські ЗМІ підтвердили, що США володіють подібними до Великобританії даними про плани Кремля щодо України.
  • Сам Мураєв у відповідь на інформацію Британії заявив: "Це якась глупість. Мені вже чотири роки заборонено в'їзд в Росію. Якби у мене були активи в Росії, вони були би замороженими, хоча в мене там ніколи не було нічого".

Теми: Офіс президентаМураєвВелика Британія
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