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В ОП прокомментировали данные британской разведки о планах РФ на Мураева

Воскресенье, 23 января 2022, 16:15
В ОП прокомментировали данные британской разведки о планах РФ на Мураева
МИХАИЛ ПОДОЛЯК, ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ПРЕЗИДЕНТА

Советник главы ОП Михаил Подоляк считает, что британская разведка в своих заявлениях по поводу планов Москвы не сказала ничего такого, чего не знают украинцы.

Источник: Подоляк в комментарии BBC News Украина

Прямая речь: "Если беспристрастно взглянуть на сообщения из Британии, то нужно будет признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине".

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Детали: В то же время, по словам Подоляка, у Киева "нет сомнений в том, что британское правительство абсолютно четко, в деталях, в персоналиях понимает, что происходит в Украине".

"Когда началась война в 2014 году, руководство России использовало в своих интересах часть хотя и маргинальных, но все же существующих политических и общественных структур, деятелей", - отметил советник главы ОП.

Этих деятелей он назвал "политическим прокси для постоянной атаки на украинское общественно изнутри".

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Однако Подоляк отметил, что "за период 2014-2019 годов эта часть политического спектра не только не исчезла, но и усилилась" и обвинил в этом предшественника действующего президента.

"Фамилии таких лиц, как Медведчук, Мураев, другие подобные – это довольно опасное наследие каденции Порошенко и тех ложных шагов, которые он сделал в политической работе... Просто сравните: где сейчас Медведчук и где он был в 2018 году", - подчеркивает советник главы президентского офиса.

Кроме того, он называет "откровенно странными" комментарии самого Мураева о российских санкциях против него.

"Российские санкции против него введены очевидно не потому, что Мураев за независимость Украины, а потому, что без разрешения конкурировал с Медведчуком за возможность продвигать интересы России. Какая ситуация сейчас в отношениях между Мураевым и Россией и собирался ли Мураев стать новым "Аксеновым" – должен быть ответ от правоохранителей", - добавил Подоляк.

Предыстория:

  • Министерство иностранных дел Британии заявило, что разоблачило доказательства сговора по установлению пророссийских властей в Украине на фоне планов Кремля о вторжении в Украину.
  • Российский МИД назвал "дезинформацией и провокационной деятельностью" заявление Британии о том, что Кремль планирует привести к власти в Украине пророссийского лидера.
  • Американские СМИ подтвердили, что США владеют подобными Великобритании данными о планах Кремля в отношении Украины.
  • Сам Мураев в ответ на информацию Британии заявил: "Это какая-то глупость. Мне уже четыре года запрещен въезд в Россию. Если бы у меня были активы в России, они были бы заморожены, хотя у меня там никогда не было ничего".

Темы: Офис президентаМураевВеликобритания
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