Українським спортсменам рекомендували уникати представників РФ на зимовій Олімпіаді
Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт розповів, що спортсменам, які представлятимуть Україну на Зимовій Олімпіаді-2022, рекомендували уникати контактів з представниками Росії.
Джерело: suspilne.media
Пряма мова: "У нас була онлайн зустріч з усіма спортсменами і тренерами, як поводити себе у таких ситуаціях, коли будуть провокації, як це було на літній Олімпіаді.
Всі спортсмени обізнані, вони знають, як себе поводити у таких ситуаціях. Вони не повинні стояти разом, коли стоять спортсмени з Росії зі стягом. Щоб вони не були разом. Вони повинні це знати.
Ми над цим працювали. Після літньої Олімпіади не вперше зустрічалися зі спортсменами і це обговорювали".
Деталі: Зимові Олімпійські ігри-2022 відбудуться у Пекіні з 4 по 20 лютого.
Збірна України буде представлена на Олімпіаді в Пекіні у рекордній кількості видів спорту - 12, а делегація складатиметься з 45-ти спортсменів.
Передісторія:
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