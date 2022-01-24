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Украинским спортсменам рекомендовали избегать представителей РФ на зимней Олимпиаде

Понедельник, 24 января 2022, 14:35
фото: Министерство молодежи и спорта

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт рассказал, что спортсменам, которые будут представлять Украину на Олимпиаде-2022, рекомендовали избегать контактов с представителями России.

Источник: suspilne.media

Прямая речь: "У нас была онлайн-встреча со всеми спортсменами и тренерами, как вести себя в таких ситуациях, когда будут провокации, как это было на летней Олимпиаде.

Все спортсмены знают, они знают, как себя вести в таких ситуациях. Они не должны стоять вместе, когда стоят спортсмены из России с флагом. Чтобы они не были вместе. Они должны это знать.

Мы над этим работали. После летней Олимпиады не в первый раз встречались со спортсменами и это обсуждали".

Детали: Зимние Олимпийские игры-2022 состоятся в Пекине с 4 по 20 февраля.

Сборная Украины будет представлена ​​на Олимпиаде в Пекине в рекордном количестве видов спорта - 12, а делегация будет состоять из 45 спортсменов.

Предыстория:

Темы: спортОлимпиадаРосcияУкраина


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