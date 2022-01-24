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До "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест

Понеділок, 24 січня 2022, 16:44
фото: УП

Мер Мукачева Андрій Балога та перша українка, що підкорила Еверест, Ірина Галай приєдналися до "Команди Разумкова".

Джерело: кореспондент "Української правди" з презентації проекту Разумкова.

Деталі: Наймолодший представник закарпатського клану Балог відповідатиме у "Команді Разумкова" за напрямок місцевого самоврядування.

Галай займатиметься питаннями екології.

Крім того, стало відомо, що очолить ГО "Команда Разумкова" прессекретарка колишнього спікера Ради Ольга Туній.

На зустрічі були присутні близько 20 народних депутатів, які зараз входить у міжфракційне об'єднання Разумкова "Розумна політика".

Разумков зі сцени оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об'їхати всі регіони для пошуку однодумців.

Пряма мова Разумкова: "Ми вирішили піти шляхом яким ніхто давно не ходить - створення партії з нуля, знизу. Тому спершу ми створюємо ГО, перевіримо всіх людей у справі, а тоді уже будемо робити партію".

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Передісторія:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочавзбір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.
  • Арахамія пояснив, що відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці,про які соромно говорити" та розходження у думках.

Роман Романюк, УП
Теми: Разумков ДмитроБалога
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