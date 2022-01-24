До "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест

Мер Мукачева Андрій Балога та перша українка, що підкорила Еверест, Ірина Галай приєдналися до "Команди Разумкова".

Джерело: кореспондент "Української правди" з презентації проекту Разумкова.

Деталі: Наймолодший представник закарпатського клану Балог відповідатиме у "Команді Разумкова" за напрямок місцевого самоврядування.

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Галай займатиметься питаннями екології.

Крім того, стало відомо, що очолить ГО "Команда Разумкова" прессекретарка колишнього спікера Ради Ольга Туній.

На зустрічі були присутні близько 20 народних депутатів, які зараз входить у міжфракційне об'єднання Разумкова "Розумна політика".

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Разумков зі сцени оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об'їхати всі регіони для пошуку однодумців.

Пряма мова Разумкова: "Ми вирішили піти шляхом яким ніхто давно не ходить - створення партії з нуля, знизу. Тому спершу ми створюємо ГО, перевіримо всіх людей у справі, а тоді уже будемо робити партію".

Презентація проекту Разумкова дуже схожа на перші зустрічі зі "Слугами народу" у 2019му: схожі виступи, схожі люди, маса маловідомих людей pic.twitter.com/cTLLRGH1JY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 24, 2022

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