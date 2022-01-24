До "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест

Мер Мукачева Андрій Балога та перша українка, що підкорила Еверест, Ірина Галай приєдналися до "Команди Разумкова".

Джерело: кореспондент "Української правди" з презентації проекту Разумкова.

Деталі: Наймолодший представник закарпатського клану Балог відповідатиме у "Команді Разумкова" за напрямок місцевого самоврядування.

Галай займатиметься питаннями екології.

Крім того, стало відомо, що очолить ГО "Команда Разумкова" прессекретарка колишнього спікера Ради Ольга Туній.

На зустрічі були присутні близько 20 народних депутатів, які зараз входить у міжфракційне об'єднання Разумкова "Розумна політика".

Разумков зі сцени оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об'їхати всі регіони для пошуку однодумців.

Пряма мова Разумкова: "Ми вирішили піти шляхом яким ніхто давно не ходить - створення партії з нуля, знизу. Тому спершу ми створюємо ГО, перевіримо всіх людей у справі, а тоді уже будемо робити партію".

Презентація проекту Разумкова дуже схожа на перші зустрічі зі "Слугами народу" у 2019му: схожі виступи, схожі люди, маса маловідомих людей pic.twitter.com/cTLLRGH1JY — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 24, 2022

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