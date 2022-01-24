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До "Команди Разумкова" приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест

Понеділок, 24 січня 2022, 15:44
До Команди Разумкова приєднався наймолодший Балога та українка, що підкорила Еверест
фото: УП

Мер Мукачева Андрій Балога та перша українка, що підкорила Еверест, Ірина Галай приєдналися до "Команди Разумкова".

Джерело: кореспондент "Української правди" з презентації проекту Разумкова.

Деталі: Наймолодший представник закарпатського клану Балог відповідатиме у "Команді Разумкова" за напрямок місцевого самоврядування.

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Галай займатиметься питаннями екології.

Крім того, стало відомо, що очолить ГО "Команда Разумкова" прессекретарка колишнього спікера Ради Ольга Туній.

На зустрічі були присутні близько 20 народних депутатів, які зараз входить у міжфракційне об'єднання Разумкова "Розумна політика".

ВІДЕО ДНЯ

Разумков зі сцени оголосив, що його команда починає всеукраїнський тур, пообіцяв об'їхати всі регіони для пошуку однодумців.

Пряма мова Разумкова: "Ми вирішили піти шляхом яким ніхто давно не ходить - створення партії з нуля, знизу. Тому спершу ми створюємо ГО, перевіримо всіх людей у справі, а тоді уже будемо робити партію".

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Передісторія:

  • Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розпочавзбір підписів за відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова. Пізніше Арахамія подав друге звернення щодо звільнення Разумкова – вже особисто від себе.
  • Арахамія пояснив, що відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова ініціював через "маленькі дрібниці,про які соромно говорити" та розходження у думках.

Роман Романюк, УП
Теми: Разумков ДмитроБалога
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