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К "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

Понедельник, 24 января 2022, 15:44
К Команде Разумкова присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест
фото: УП

Мэр Мукачева Андрей Балога и первая украинка, покорившая Эверест, Ирина Галай присоединились к "Команде Разумкова".

Источник: корреспондент "Украинской правды" по презентации проекта Разумкова.

Детали: Самый молодой представитель закарпатского клана Балог будет отвечать в Команде Разумкова за направление местного самоуправления.

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Галай будет заниматься вопросами экологии.

Кроме того, стало известно, что возглавит ОО "Команда Разумкова" пресс-секретарь бывшего спикера Рады Ольга Туний.

На встрече присутствовало около 20 народных депутатов, которые сейчас входят в межфракционное объединение Разумкова "Разумная политика".

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Разумков со сцены объявил, что его команда начинает всеукраинский тур, пообещал объехать все регионы для поиска единомышленников.

Прямая речь Разумкова: "Мы решили пойти по пути, которым никто давно не ходит - создание партии с нуля, снизу. Поэтому сначала мы создаем ГО, проверим всех людей по делу, а тогда уже будем делать партию".

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Предыстория:

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия началсбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.
  • Арахамия объяснил, что отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различий во мнениях.

Роман Романюк, УП
Темы: Разумков ДмитрийБалога
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