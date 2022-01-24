К "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест
Мэр Мукачева Андрей Балога и первая украинка, покорившая Эверест, Ирина Галай присоединились к "Команде Разумкова".
Источник: корреспондент "Украинской правды" по презентации проекта Разумкова.
Детали: Самый молодой представитель закарпатского клана Балог будет отвечать в Команде Разумкова за направление местного самоуправления.
Галай будет заниматься вопросами экологии.
Кроме того, стало известно, что возглавит ОО "Команда Разумкова" пресс-секретарь бывшего спикера Рады Ольга Туний.
На встрече присутствовало около 20 народных депутатов, которые сейчас входят в межфракционное объединение Разумкова "Разумная политика".
Разумков со сцены объявил, что его команда начинает всеукраинский тур, пообещал объехать все регионы для поиска единомышленников.
Прямая речь Разумкова: "Мы решили пойти по пути, которым никто давно не ходит - создание партии с нуля, снизу. Поэтому сначала мы создаем ГО, проверим всех людей по делу, а тогда уже будем делать партию".
Презентація проекту Разумкова дуже схожа на перші зустрічі зі "Слугами народу" у 2019му: схожі виступи, схожі люди, маса маловідомих людей pic.twitter.com/cTLLRGH1JY— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) January 24, 2022
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Предыстория:
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия началсбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.
- Арахамия объяснил, что отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различий во мнениях.