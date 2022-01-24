Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

К "Команде Разумкова" присоединился самый молодой Балога и украинка, покорившая Эверест

Понедельник, 24 января 2022, 16:44
фото: УП

Мэр Мукачева Андрей Балога и первая украинка, покорившая Эверест, Ирина Галай присоединились к "Команде Разумкова".

Источник: корреспондент "Украинской правды" по презентации проекта Разумкова.

Детали: Самый молодой представитель закарпатского клана Балог будет отвечать в Команде Разумкова за направление местного самоуправления.

Галай будет заниматься вопросами экологии.

Кроме того, стало известно, что возглавит ОО "Команда Разумкова" пресс-секретарь бывшего спикера Рады Ольга Туний.

На встрече присутствовало около 20 народных депутатов, которые сейчас входят в межфракционное объединение Разумкова "Разумная политика".

Разумков со сцены объявил, что его команда начинает всеукраинский тур, пообещал объехать все регионы для поиска единомышленников.

Прямая речь Разумкова: "Мы решили пойти по пути, которым никто давно не ходит - создание партии с нуля, снизу. Поэтому сначала мы создаем ГО, проверим всех людей по делу, а тогда уже будем делать партию".

Читайте также: Дмитрий Разумков: В отставку я не собираюсь

Предыстория:

  • Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия началсбор подписей за отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Позже Арахамия подал второе обращение об освобождении Разумкова - уже лично от себя.
  • Арахамия объяснил, что отставку главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова инициировал из-за "маленьких мелочей, о которых стыдно говорить" и различий во мнениях.

Роман Романюк, УП
Темы: Разумков ДмитрийБалога


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
Разумков Дмитрий
Зеленский сменил состав Национального инвестсовета: вывел Разумкова и Любченко
Разумков победил бы Зеленского во втором туре – опрос
Нардепы во главе с Разумковым обжалуют в КС проект Зеленского о гражданстве
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...