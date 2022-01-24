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Новини 24 січня: евакуація родин дипломатів з України, новий президент ПАРЄ

Понеділок, 24 січня 2022, 21:00
Будівля МЗС у Києві. Фото: пресслужба МЗС

В МЗС назвали передчасним рішення вивозити родини дипломатів; президентом ПАРЄ став ініціатор зняття санкцій з делегації РФ — актуальні новини 24 січня.

Про евакуацію дипломатів

Велика Британія відкликає частину співробітників посольства в Україні та членів їх сімей у відповідь на "зростаючу загрозу" з боку Росії. У Міністерстві закордонних справ наголосили, що посольство Британії в Києві "залишається відкритим і продовжуватиме виконувати необхідну роботу".

У МЗС України називають такі рішення передчасними, оскільки у безпековій ситуації фактично не сталося змін. Президент, глава МЗС та вся українська дипломатія зараз консолідують безпрецедентно високу підтримку України з боку міжнародних партнерів, аби стримати РФ від агресії, забезпечити безпеку українських громадян та держави.

Також Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

Про президента ПАРЄ

Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи обрали проросійського представника від Нідерландів Тіні Кокса. Саме Тіні Кокс був автором доповідей про зняття санкцій з російської делегації, завдяки чому російська делегація повернулась до ПАРЄ у 2019 році.

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Теми: СШАВелика БританіявакцинаціяЛукашенковійна
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