Новости 24 января: эвакуация семей дипломатов из Украины, новый президент ПАСЕ

В МИД назвали преждевременным решение вывозить семьи дипломатов; президентом ПАСЕ стал инициатор снятия санкций с делегации РФ - актуальные новости 24 января.

Об эвакуации дипломатов

Великобритания отзывает часть сотрудников посольства в Украине и членов их семей в ответ на растущую угрозу со стороны России. В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что посольство Британии в Киеве "остается открытым и будет продолжать выполнять необходимую работу".

В МИД Украины называют такие решения преждевременными, поскольку в ситуации безопасности не произошло фактически изменений. Президент, глава МИД и вся украинская дипломатия сейчас консолидируют беспрецедентную высокую поддержку Украины со стороны международных партнеров, чтобы сдержать РФ от агрессии, обеспечить безопасность украинских граждан и государства.

Также Европейский Союз не видит причин эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам.

О президенте ПАСЕ

Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали пророссийского представителя от Нидерландов Тини Коксу. Именно Тини Кокс был автором докладов о снятии санкций с российской делегации, благодаря чему российская делегация вернулась в ПАСЕ в 2019 году.

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