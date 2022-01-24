У Росії навряд чи визнають "республіки" в ОРДЛО – Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що депутати Держдуми РФ не підтримають законопроєкт про визнання російських незаконних утворень на окупованій території Донбасу – так званих "ДНР" і "ЛНР".
Джерело: виступ Кулеби в ефірі телешоу "Свобода слова"
Пряма мова Кулеби: "Безумовно, це така "шпилька" в Мінські домовленості.
З аналізу інформації, яку ми зараз маємо – ця ініціатива внесена (на розгляд депутатів Держдуми РФ – ред.) як частина такого розхитування. Поки що наміру ухвалювати це рішення, визнавати "ДНР" і "ЛНР" в Росії – ми не бачимо. Це частина "великої гри" з розхитування ситуації.
Абсолютно, це 100%, що, якщо це рішення буде ухвалено, це буде абсолютно де-юре вихід Росії з Мінських домовленостей".
Деталі: Кулеба додав, що питання проєкту звернення Держдуми РФ до президента Владіміра Путіна про визнання так званих "республік" в ОРДЛО порушать на зустрічі радників у Нормандському форматі 26 січня.
Передісторія:
- 19 січня депутати Комуністичної партії РФ зареєстрували в Держдумі проєкт звернення до Путіна про офіційне визнання Росією незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" як юридичних суб’єктів.
- 24 січня стало відомо, що депутати офіційно розглянуть цей проєкт у лютому.
- Голова Держдуми В’ячеслав Володін оприлюднив виправдання ідеї такого звернення тим, що буцімто НАТО загрожує Росії в Україні, і таким чином Росія, мовляв, боронить безпеку своїх громадян.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада "гідно" відповість на шантаж Росії щодо визнання незаконних формувань російських бойовиків на Донбасі.