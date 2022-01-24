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У Росії навряд чи визнають "республіки" в ОРДЛО – Кулеба

Понеділок, 24 січня 2022, 23:44
Дмитро Кулеба в ефірі телешоу 24 січня. Скриншот відеотрансляції

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що депутати Держдуми РФ не підтримають законопроєкт про визнання російських незаконних утворень на окупованій території Донбасу – так званих "ДНР" і "ЛНР".

Джерело: виступ Кулеби в ефірі телешоу "Свобода слова

Пряма мова Кулеби: "Безумовно, це така "шпилька" в Мінські домовленості.

З аналізу інформації, яку ми зараз маємо – ця ініціатива внесена (на розгляд депутатів Держдуми РФ – ред.) як частина такого розхитування. Поки що наміру ухвалювати це рішення, визнавати "ДНР" і "ЛНР" в Росії – ми не бачимо. Це частина "великої гри" з розхитування ситуації.

Абсолютно, це 100%, що, якщо це рішення буде ухвалено, це буде абсолютно де-юре вихід Росії з Мінських домовленостей".

Деталі: Кулеба додав, що питання проєкту звернення Держдуми РФ до президента Владіміра Путіна про визнання так званих "республік" в ОРДЛО порушать на зустрічі радників у Нормандському форматі 26 січня. 

Передісторія:

  • 19 січня депутати Комуністичної партії РФ зареєстрували в Держдумі проєкт звернення до Путіна про офіційне визнання Росією незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" як юридичних суб’єктів.
  • 24 січня стало відомо, що депутати офіційно розглянуть цей проєкт у лютому.
  • Голова Держдуми В’ячеслав Володін оприлюднив виправдання ідеї такого звернення тим, що буцімто НАТО загрожує Росії в Україні, і таким чином Росія, мовляв, боронить безпеку своїх громадян.
  • Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада "гідно" відповість на шантаж Росії щодо визнання незаконних формувань російських бойовиків на Донбасі.

Денис Карловський, УП
Теми: Кулеба ДмитроМЗСДНРЛНРДерждума
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