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В России вряд ли признают "республики" в ОРДЛО – Кулеба

Понедельник, 24 января 2022, 23:44
Дмитрий Кулеба в эфире телешоу 24 января. Скриншот видеотрансляции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что депутаты Госдумы РФ не поддержат законопроект о признании российских незаконных образований на оккупированной территории Донбасса – так называемых "ДНР" и "ЛНР".

Источник: выступление Кулебы в эфире телешоу "Свобода слова"

Прямая речь Кулебы: "Безусловно, это такая "шпилька" в Минские договоренности.

Из анализа информации, которую мы сейчас имеем – эта инициатива внесена (на рассмотрение депутатов Госдумы РФ – ред.) как часть такого "расшатывания". Пока намерения принимать это решение, признавать "ДНР" и "ЛНР" в России – мы не видим. Это часть "большой игры" по расшатыванию ситуации.

Абсолютно, это 100%, что если это решение будет принято, это будет абсолютно де-юре выход России из Минских соглашений".

Детали: Кулеба добавил, что вопросы проекта обращения Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину о признании так называемых "республик" в ОРДЛО поднимут на встрече советников в Нормандском формате 26 января.

Предыстория: 

  • 19 января депутаты Коммунистической партии РФ зарегистрировали в Госдуме проект обращения к Путину об официальном признании Россией незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" как юридических субъектов.
  • 24 января стало известно, что депутаты официально рассмотрят этот проект в феврале.
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал свое оправдание идеи такого обращения тем, что "НАТО угрожает России в Украине", и таким образом Россия, якобы, "защищает безопасность своих граждан".
  • Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада "достойно" ответит на шантаж России по признанию незаконных формирований российских боевиков на Донбассе.

Денис Карловский, УП
Темы: Кулеба ДмитрийМИДДНРЛНРГосдума


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