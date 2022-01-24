В России вряд ли признают "республики" в ОРДЛО – Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что депутаты Госдумы РФ не поддержат законопроект о признании российских незаконных образований на оккупированной территории Донбасса – так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Источник: выступление Кулебы в эфире телешоу "Свобода слова"
Прямая речь Кулебы: "Безусловно, это такая "шпилька" в Минские договоренности.
Из анализа информации, которую мы сейчас имеем – эта инициатива внесена (на рассмотрение депутатов Госдумы РФ – ред.) как часть такого "расшатывания". Пока намерения принимать это решение, признавать "ДНР" и "ЛНР" в России – мы не видим. Это часть "большой игры" по расшатыванию ситуации.
Абсолютно, это 100%, что если это решение будет принято, это будет абсолютно де-юре выход России из Минских соглашений".
Детали: Кулеба добавил, что вопросы проекта обращения Госдумы РФ к президенту Владимиру Путину о признании так называемых "республик" в ОРДЛО поднимут на встрече советников в Нормандском формате 26 января.
Предыстория:
- 19 января депутаты Коммунистической партии РФ зарегистрировали в Госдуме проект обращения к Путину об официальном признании Россией незаконных формирований "ДНР" и "ЛНР" как юридических субъектов.
- 24 января стало известно, что депутаты официально рассмотрят этот проект в феврале.
- Председатель Госдумы Вячеслав Володин опубликовал свое оправдание идеи такого обращения тем, что "НАТО угрожает России в Украине", и таким образом Россия, якобы, "защищает безопасность своих граждан".
- Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Верховная Рада "достойно" ответит на шантаж России по признанию незаконных формирований российских боевиков на Донбассе.