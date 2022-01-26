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Обрання очільника САП: Венедіктова каже, що треба "дочекатись"

Середа, 26 січня 2022, 15:12
Фото: Офіс генпрокурора

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова під час спілкування з журналістами не відповіла прямо, коли Офіс генпрокурора надасть комісія з обрання керівника САП запитувану інформацію щодо доступу до держтаємниці у кандидатів конкурсу.

Джерело: Венедіктова, яку цитує "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Відповідаючи на питання журналістів про те, чи надав Офіс генпрокурора інформацію, яку запитувала комісія з обрання керівника САП, Венедіктова відповіла: "Офіс генпрокурора забезпечує технічне та організаційне функціонування комісії (з обрання керівника САП – ред.). Ми жодним чином не можемо впливати на рішення комісії, і все, що відбувається виходячи з порядку дій комісії, виходячи з постанови Кабміну та закону України "Про прокуратуру".

Пряма мова Венедіктової: "…Ми більше ніж 15 місяців перебуваємо у стані конкурсу… Давайте дочекаємося їх (членів комісії – ред.) рішень. Їм теж складно, вони всі перебувають у ситуації, коли на них впливає і, мабуть, їх внутрішнє "я", і громадянське суспільство, і часовий відрізок. Членам комісії нелегко, але я вважаю, що найкраще, що ми можемо зробити - не впливати на їх діяльність. І я намагаюся не впливати на їх діяльність".

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Передісторія:

  • Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та його заступника з 23 грудня чекає на відповідь Офісу генпрокурора, яка дозволить оголосити переможців.
  • 24 грудня комісія не зібрала достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства. Глава комісії не повідомила дату, коли проведуть наступне засідання.

Теми: Антикорупційна прокуратураВенедіктова
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