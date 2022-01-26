Избрание главы САП: Венедиктова говорит, что нужно "дождаться"

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова во время общения с журналистами не ответила прямо, когда Офис генпрокурора предоставит комиссия по избранию руководителя САП запрашиваемую информацию о доступе к гостайне у кандидатов конкурса.

Источник: Венедиктова, которую цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: Отвечая на вопрос журналистов о том, предоставил ли Офис генпрокурора информацию, запрашиваемую комиссия по избранию руководителя САП, Венедиктова ответила: "Офис генпрокурора обеспечивает техническое и организационное функционирование комиссии (по избранию руководителя САП – ред.). Мы никоим образом не можем влиять на решение комиссии, и все происходящее исходя из порядка действий комиссии, исходя из постановления Кабмина и закона Украины "О прокуратуре".

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Прямая речь Венедиктовой: "…Мы более 15 месяцев находимся в состоянии конкурса… Давайте дождемся их (членов комиссии – ред.) решений. Им тоже сложно, они все находятся в ситуации, когда на них влияет и, пожалуй, их внутреннее "я", и гражданское общество, и временной отрезок. Членам комиссии нелегко, но я считаю, что лучшее, что мы можем сделать – не влиять на их деятельность. И я стараюсь не влиять на их деятельность".

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