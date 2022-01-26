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Ситуація на кордоні з РФ у межах Харківщини стабільна – ОДА

Середа, 26 січня 2022, 16:25
фото Синегубова

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синегубов запевняє, що ситуація на державному кордоні з Росією у межах Харківської області є стабільною.

Джерело: Синегубов 26 січня у Facebook

Пряма мова: "Продовжую моніторити рівень безпеки жителів Харківщини. Сьогодні ознайомився із станом інженерно-технічного облаштування державного кордону українсько-російської ділянки, оглянув захисну інфраструктуру.

Наші прикордонники цілодобово контролюють територію, працює ефективна система дистанційного відеоспостереження.

Перевірив особисто, що ситуація на українсько-російського кордоні в межах Харківської області абсолютно стабільна. Нестандартних активних дій з боку суміжної держави немає". 

Деталі: Синегубов нагадав, що в усіх прикордонних районах області було проведено необхідні роботи з інженерно-технічного облаштування.

"Як кажуть самі прикордонники, один із найважливіших факторів для служби - це мобільність. Напрацьовуємо її посилення", - додав голова ОДА.

Зокрема, за його словами, вже на наступну сесію обласної ради буде ініційовано зміни до програми забезпечення публічної безпеки, у планах -  спрямувати 1 млн грн на потреби 4 прикордонного загону ДПСУ.

Передісторія:

  • Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю The Washington Post висловив думку, що Росія може почати вторгнення у великі українські міста, зокрема в Харків, на підставі захисту російськомовного населення і це буде початком великомасштабної війни.
  • Харківський міський голова Ігор Терехов згодом заявив, що Харків був і буде українським, і що на захист свого міста стануть не лише харків'яни, а й усі українці.
  • Пізніше Зеленський в коментарях на своїй Instagram-сторінці заявив, що це місто ніколи не буде окуповане.

Українська правда
Теми: Харківська область
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