Ситуація на кордоні з РФ у межах Харківщини стабільна – ОДА

Голова Харківської облдержадміністрації Олег Синегубов запевняє, що ситуація на державному кордоні з Росією у межах Харківської області є стабільною.

Джерело: Синегубов 26 січня у Facebook

Пряма мова: "Продовжую моніторити рівень безпеки жителів Харківщини. Сьогодні ознайомився із станом інженерно-технічного облаштування державного кордону українсько-російської ділянки, оглянув захисну інфраструктуру.

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Наші прикордонники цілодобово контролюють територію, працює ефективна система дистанційного відеоспостереження.

Перевірив особисто, що ситуація на українсько-російського кордоні в межах Харківської області абсолютно стабільна. Нестандартних активних дій з боку суміжної держави немає".

Деталі: Синегубов нагадав, що в усіх прикордонних районах області було проведено необхідні роботи з інженерно-технічного облаштування.

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"Як кажуть самі прикордонники, один із найважливіших факторів для служби - це мобільність. Напрацьовуємо її посилення", - додав голова ОДА.

Зокрема, за його словами, вже на наступну сесію обласної ради буде ініційовано зміни до програми забезпечення публічної безпеки, у планах - спрямувати 1 млн грн на потреби 4 прикордонного загону ДПСУ.

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