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Ситуация на границе с РФ в пределах Харьковщины стабильна – ОГА

Среда, 26 января 2022, 15:25
Ситуация на границе с РФ в пределах Харьковщины стабильна – ОГА
фото Синегубова

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов уверяет, что ситуация на государственной границе с Россией в пределах Харьковской области стабильна.

Источник: Синегубов 26 января в Facebook

Прямая речь: "Продолжаю мониторить уровень безопасности жителей Харьковщины. Сегодня ознакомился с состоянием инженерно-технического обустройства государственной границы украино-российского участка, осмотрел защитную инфраструктуру.

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Наши пограничники круглосуточно контролируют территорию, работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения.

Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильна. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет".

Детали: Синегубов напомнил, что во всех приграничных районах области были проведены необходимые работы по инженерно-техническому устройству.

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"Как говорят сами пограничники, один из важнейших факторов для службы – это мобильность. Нарабатываем ее усиление", – добавил глава ОГА.

В частности, по его словам, уже на следующую сессию областного совета будут инициированы изменения в программу обеспечения публичной безопасности, в планах - направить 1 млн грн на нужды 4 пограничного отряда ГПСУ.

Предыстория:

  • Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post выразил мнение, что Россия может начать вторжение в крупные украинские города, в частности, в Харьков, на основании защиты русскоговорящего населения и это будет началом крупномасштабной войны.
  • Харьковский городской голова Игорь Терехов позже заявил, что Харьков был и будет украинским и что в защиту своего города станут не только харьковчане, но и все украинцы.
  • Еще позже Зеленский в комментариях на своей Instagram-странице заявил, что этот город никогда не будет оккупирован.

Украинская правда
Темы: Харьковская область
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