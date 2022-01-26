Ситуация на границе с РФ в пределах Харьковщины стабильна – ОГА

Глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов уверяет, что ситуация на государственной границе с Россией в пределах Харьковской области стабильна.

Источник: Синегубов 26 января в Facebook

Прямая речь: "Продолжаю мониторить уровень безопасности жителей Харьковщины. Сегодня ознакомился с состоянием инженерно-технического обустройства государственной границы украино-российского участка, осмотрел защитную инфраструктуру.

Наши пограничники круглосуточно контролируют территорию, работает эффективная система дистанционного видеонаблюдения.

Проверил лично, что ситуация на украинско-российской границе в пределах Харьковской области абсолютно стабильна. Нестандартных активных действий со стороны сопредельного государства нет".

Детали: Синегубов напомнил, что во всех приграничных районах области были проведены необходимые работы по инженерно-техническому устройству.

"Как говорят сами пограничники, один из важнейших факторов для службы – это мобильность. Нарабатываем ее усиление", – добавил глава ОГА.

В частности, по его словам, уже на следующую сессию областного совета будут инициированы изменения в программу обеспечения публичной безопасности, в планах - направить 1 млн грн на нужды 4 пограничного отряда ГПСУ.

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