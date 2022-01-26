Рятувальники і поліція планують навчання цивільного населення в різних регіонах

У Міністерстві внутрішніх справ планують провести навчання та тренування цивільного населення, зокрема щодо поведінки з вибухонебезпечними речовинами, в різних регіонах України.

Джерело: Департамент комунікації МВС з коментарем міністра Дениса Монастирського

Пряма мова Монастирського: "До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нац поліції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.

Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах".

Деталі: Міністр додав, що в усіх регіонах перевірять справність роботи систем оповіщення населення та злагодженість місцевих служб у разі надзвичайних ситуацій.

У відповідних підрозділах уже розпочали підготовку до навчань зі спільних нарад з місцевою владою. У ході навчань хочуть пояснити громадянам, як діяти в разі сигналу тривоги та план евакуації.

Передісторія: