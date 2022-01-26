Рятувальники і поліція планують навчання цивільного населення в різних регіонах
У Міністерстві внутрішніх справ планують провести навчання та тренування цивільного населення, зокрема щодо поведінки з вибухонебезпечними речовинами, в різних регіонах України.
Джерело: Департамент комунікації МВС з коментарем міністра Дениса Монастирського
Пряма мова Монастирського: "До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нац поліції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби.
Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах".
Деталі: Міністр додав, що в усіх регіонах перевірять справність роботи систем оповіщення населення та злагодженість місцевих служб у разі надзвичайних ситуацій.
У відповідних підрозділах уже розпочали підготовку до навчань зі спільних нарад з місцевою владою. У ході навчань хочуть пояснити громадянам, як діяти в разі сигналу тривоги та план евакуації.
Передісторія:
- Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у понеділок 24 січня запевнив, що в разі повномасштабної атаки Росії спрацюють системи оповіщення населення.
- Міністр оборони Олексій Резніков сказав 25 січня, що ця система справна, хоча зроблена ще за часів Радянського Союзу.
- Київський міський голова Віталій Кличко наполягає, що столиця готова до можливої атаки Росії на місто, а також сказав, що головним бомбосховищем та укриттям в разі нападу з повітря будуть тунелі київського метрополітену.
- На свій день народження президент Володимир Зеленський записав відео, на якому попросив українців зберігати спокій та позитивний настрій на тлі новин про можливий повномасштабний наступ російської армії.