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Рятувальники і поліція планують навчання цивільного населення в різних регіонах

Середа, 26 січня 2022, 19:21

У Міністерстві внутрішніх справ планують провести навчання та тренування цивільного населення, зокрема щодо поведінки з вибухонебезпечними речовинами, в різних регіонах України.

Джерело: Департамент комунікації МВС з коментарем міністра Дениса Монастирського 

Пряма мова Монастирського: "До навчань будуть залучені кращі фахівці та інструктори Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нац поліції, Нацгвардії та Державної прикордонної служби. 

Акцент буде зроблено на питанні безпеки поводження з вибухонебезпечними предметами. Всі інструктори проходили потужні навчання за кордоном, у Британії, США, Канаді, Польщі та інших країнах".

Деталі: Міністр додав, що в усіх регіонах перевірять справність роботи систем оповіщення населення та злагодженість місцевих служб у разі надзвичайних ситуацій.

У відповідних підрозділах уже розпочали підготовку до навчань зі спільних нарад з місцевою владою. У ході навчань хочуть пояснити громадянам, як діяти в разі сигналу тривоги та план евакуації.

Передісторія: 

  • Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у понеділок 24 січня запевнив, що в разі повномасштабної атаки Росії спрацюють системи оповіщення населення.
  • Міністр оборони Олексій Резніков сказав 25 січня, що ця система справна, хоча зроблена ще за часів Радянського Союзу.
  • Київський міський голова Віталій Кличко наполягає, що столиця готова до можливої атаки Росії на місто, а також сказав, що головним бомбосховищем та укриттям в разі нападу з повітря будуть тунелі київського метрополітену.
  • На свій день народження президент Володимир Зеленський записав відео, на якому попросив українців зберігати спокій та позитивний настрій на тлі новин про можливий повномасштабний наступ російської армії.

Українська правда
Теми: МВСДСНСНацгвардіявійнанадзвичайна подія
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