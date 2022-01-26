Спасатели и полиция планируют учения гражданского населения в разных регионах
В Министерстве внутренних дел планируют провести обучение и тренировку гражданского населения, в частности, обхождения со взрывоопасными веществами, в разных регионах Украины.
Источник: Департамент коммуникации МВД с комментарием министра Дениса Монастырского
Прямая речь Монастырского: "К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.
Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили усиленное обучение за границей в Британии, США, Канаде, Польше и других странах".
Детали: Министр добавил, что во всех регионах проверят исправность работы систем оповещения населения и слаженность местных служб в случае чрезвычайных ситуаций.
В соответствующих подразделениях уже начали подготовку к учениям, проведя совместные совещаний с местными властями. В ходе учений хотят объяснить гражданам, как действовать в случае сигнала тревоги и плана эвакуации.
Предыстория:
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в понедельник 24 января заверил, что в случае полномасштабной атаки России сработают системы оповещения населения.
- Министр обороны Алексей Резников сказал 25 января, что эта система исправна, хотя сделана еще во времена Советского Союза.
- Киевский мэр Виталий Кличко настаивает, что столица готова к возможной атаке России на город, а также сказал, что главным бомбоубежищем и укрытием в случае нападения с воздуха будут тоннели киевского метрополитена.
- На свой день рождения президент Владимир Зеленский записал видео, на котором попросил украинцев сохранять спокойствие и позитивный настрой на фоне новостей о возможном полномасштабном наступлении российской армии.