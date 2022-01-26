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Спасатели и полиция планируют учения гражданского населения в разных регионах

Среда, 26 января 2022, 19:21

В Министерстве внутренних дел планируют провести обучение и тренировку гражданского населения, в частности, обхождения со взрывоопасными веществами, в разных регионах Украины.

Источник: Департамент коммуникации МВД с комментарием министра Дениса Монастырского

Прямая речь Монастырского: "К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили усиленное обучение за границей в Британии, США, Канаде, Польше и других странах".

Детали: Министр добавил, что во всех регионах проверят исправность работы систем оповещения населения и слаженность местных служб в случае чрезвычайных ситуаций.

В соответствующих подразделениях уже начали подготовку к учениям, проведя совместные совещаний с местными властями. В ходе учений хотят объяснить гражданам, как действовать в случае сигнала тревоги и плана эвакуации.

Предыстория: 

  • Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в понедельник 24 января заверил, что в случае полномасштабной атаки России сработают системы оповещения населения.
  • Министр обороны Алексей Резников сказал 25 января, что эта система исправна, хотя сделана еще во времена Советского Союза.
  • Киевский мэр Виталий Кличко настаивает, что столица готова к возможной атаке России на город, а также сказал, что главным бомбоубежищем и укрытием в случае нападения с воздуха будут тоннели киевского метрополитена.
  • На свой день рождения президент Владимир Зеленский записал видео, на котором попросил украинцев сохранять спокойствие и позитивный настрой на фоне новостей о возможном полномасштабном наступлении российской армии.

Украинская правда
Темы: МВДГСЧСНацгвардиявойначрезвычайное происшествие


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