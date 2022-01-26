Спасатели и полиция планируют учения гражданского населения в разных регионах

В Министерстве внутренних дел планируют провести обучение и тренировку гражданского населения, в частности, обхождения со взрывоопасными веществами, в разных регионах Украины.

Источник: Департамент коммуникации МВД с комментарием министра Дениса Монастырского

Прямая речь Монастырского: "К учениям будут привлечены лучшие специалисты и инструкторы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, Нацгвардии и Государственной пограничной службы.

Реклама:

Акцент будет сделан на вопросе безопасности обращения с взрывоопасными предметами. Все инструкторы проходили усиленное обучение за границей в Британии, США, Канаде, Польше и других странах".

Детали: Министр добавил, что во всех регионах проверят исправность работы систем оповещения населения и слаженность местных служб в случае чрезвычайных ситуаций.

В соответствующих подразделениях уже начали подготовку к учениям, проведя совместные совещаний с местными властями. В ходе учений хотят объяснить гражданам, как действовать в случае сигнала тревоги и плана эвакуации.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: