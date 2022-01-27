Північна Корея випустила "невідомий снаряд", вшосте з початку року

Південна Корея заявила, що Північна Корея випустила " невідомий снаряд" в четвер вранці (за місцевим часом), і це вже шосте зафіксоване випробування зброї цього року.

Джерело: AFP

Деталі: Про чергове випробування зброї повідомив Об'єднаний комітет начальників штабів міста Сеул (Південна Корея).

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Він заявив, що "Північна Корея випустила невідомий снаряд" в Японське море.

Востаннє Північна Корея випробувала таку кількість зброї за місяць у 2019 році, після того, як переговори між лідером Кім Чен Ином і тодішнім президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом провалилися.

Зараз країна готується відзначити 80-річчя з дня народження батька Кім Чен Ина, покійного лідера, у лютому, а також 110-річчя лідера-засновника країни Кім Ір Сена в квітні.

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Передісторія:

Снаряд, який на на початку січня випустила Північна Корея, був гіперзвуковою ракетою.

Північнокорейські державні ЗМІ повідомили у середу, що країна провела успішне випробування гіперзвукової ракети, яке відвідав лідер Кім Чен Ин.

КНДР вже вчетверте з Нового року випробовувала свої бойові ракети. Цього разу у повітря злетіли дві балістичні ракети.

Нагадаємо: Північна Корея вперше випробувала гіперзвукову ракету у вересні.

Довідково: Китай, США, Росія і принаймні п'ять інших країн працюють над гіперзвуковими технологіями.

Гіперзвукові ракети, як і традиційні балістичні ракети, здатні доставляти ядерну зброю, можуть літати зі швидкістю, що більш ніж в п'ять разів перевищує швидкість звуку. Але балістичні ракети летять високо в космос по дузі, щоб досягти своєї мети, в той час як гіперзвукові летять по траєкторії низько в атмосфері, потенційно досягаючи мети швидше. Крім того, гіперзвукова ракета маневрена, що ускладнює відстеження та захист від неї.

У той час як такі країни, як США, розробили системи, призначені для захисту від крилатих і балістичних ракет, здатність відстежувати і знищувати гіперзвукові ракети залишається під питанням.