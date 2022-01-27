Северная Корея выпустила "неизвестный снаряд", 6-й раз с начала года

Южная Корея заявила, что Северная Корея выпустила "неизвестный снаряд" в четверг утром (по местному времени) и это уже шестое зафиксированное испытание оружия в этом году.

Источник: AFP

Детали: Об очередном испытании оружия сообщил Объединенный комитет начальников штабов города Сеул (Южная Корея).

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Он заявил, что "Северная Корея выпустила неизвестный снаряд" в Японское море.

Последний раз Северная Корея испытала такое количество оружия за месяц в 2019 году, после того, как переговоры между лидером Ким Чен Ином и тогдашним президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом провалились.

Сейчас страна готовится отметить 80-летие со дня рождения покойного отца Ким Чен Ина в феврале, а также 110-летия лидера-основателя страны Ким Ир Сена в апреле.

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Предыстория:

Снаряд, выпущенный в начале января Северной Кореей, был гиперзвуковой ракетой.

Северокорейские государственные СМИ сообщили в среду, что страна провела успешное испытание гиперзвуковой ракеты, которое посетил лидер Ким Чен Ын.

КНДР уже в четвертый раз с Нового года испытывала свои боевые ракеты. На этот раз в воздух взлетели две баллистические ракеты.

Напомним: Северная Корея впервые испытала гиперзвуковую ракету в сентябре.

Справка: Китай, США, Россия и по крайней мере пять других стран работают над гиперзвуковыми технологиями.

Гиперзвуковые ракеты, как и традиционные баллистические ракеты, способные доставлять ядерное оружие, могут летать со скоростью более чем в пять раз превышающей скорость звука. Но баллистические ракеты летят высоко в космос по дуге, чтобы добиться своей цели, в то время как гиперзвуковые летят по траектории низко в атмосфере, потенциально достигая цели быстрее. Кроме того, гиперзвуковая ракета маневренная, что затрудняет отслеживание и защиту от нее.

В то время как такие страны как США разработали системы, предназначенные для защиты от крылатых и баллистических ракет, способность отслеживать и уничтожать гиперзвуковые ракеты остается под вопросом.