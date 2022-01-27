Розстріл у Дніпрі: Зеленський чекає кадрових рішень

Президент Володимир Зеленський чекає від правоохоронців повного інформування суспільства про обставини злочину та кадрових висновків через розстріл строковиком військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі.

Джерело: Telegram-канал президента

Пряма мова: "Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

Реклама:

Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час".

Деталі: Зеленський додав, що будь-яка допомога близьким жертв цього злочину, має бути надана невідкладно.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ