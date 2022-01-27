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Розстріл у Дніпрі: Зеленський чекає кадрових рішень

Четвер, 27 січня 2022, 12:18
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОПУ

Президент Володимир Зеленський чекає від правоохоронців повного інформування суспільства про обставини злочину та кадрових висновків через розстріл строковиком військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі.

Джерело: Telegram-канал президента

Пряма мова: "Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.

Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час".

Деталі: Зеленський додав, що будь-яка допомога близьким жертв цього злочину, має бути надана невідкладно.

Передісторія:

  • В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
  • О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
  • Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.

Українська правда
Теми: ЗеленськийДніпро
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