Розстріл у Дніпрі: Зеленський чекає кадрових рішень
Четвер, 27 січня 2022, 12:18
Президент Володимир Зеленський чекає від правоохоронців повного інформування суспільства про обставини злочину та кадрових висновків через розстріл строковиком військовослужбовців Нацгвардії у Дніпрі.
Джерело: Telegram-канал президента
Пряма мова: "Очікую від правоохоронців повного інформування суспільства про всі обставини злочину.
Мотиви вбивці, те, як таке стало можливим, – усе має бути проаналізоване максимально детально. Обов’язкові кадрові висновки повинні бути зроблені в найближчий час".
Деталі: Зеленський додав, що будь-яка допомога близьким жертв цього злочину, має бути надана невідкладно.
Передісторія:
- В ніч на 27 січня, о 03:40, у Дніпрі на території заводу "Південмаш" ("Южмаш") нацгвардієць, солдат строкової служби Артемій Рябчук під час видачі зброї пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул НГУ, після чого втік зі зброєю. 5 осіб загинули (четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка), ще 5 осіб отримали поранення. Троє з п'яти поранених перебувають у важкому стані.
- О 9:30 четверга солдата-вбивцю затримали поліцейські. У ДБР згодом повідомили, що солдат, який розстріляв товаришів, сам здався правоохоронцям.
- Державне бюро розслідувань зареєструвало кримінальне провадження щодо службової недбалості керівництва Національної гвардії, що призвела до трагедії.
Українська правда