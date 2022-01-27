Расстрел в Днепре: Зеленский ждет кадровых решений

Президент Владимир Зеленский ожидает от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах преступления и кадровых выводов из-за расстрела срочником военнослужащих Нацгвардии в Днепре.

Источник: Telegram-канал президента

Прямая речь: "Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

Мотивы убийцы, то как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время".

Детали: Зеленский добавил, что любая помощь близким жертв этого преступления должна быть предоставлена ​​безотлагательно.

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