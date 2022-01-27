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Расстрел в Днепре: Зеленский ждет кадровых решений

Четверг, 27 января 2022, 12:18
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОПУ

Президент Владимир Зеленский ожидает от правоохранителей полного информирования общества об обстоятельствах преступления и кадровых выводов из-за расстрела срочником военнослужащих Нацгвардии в Днепре.

Источник: Telegram-канал президента

Прямая речь: "Ожидаю от стражей порядка полного информирования общества обо всех обстоятельствах преступления.

Мотивы убийцы, то как такое стало возможным – все должно быть проанализировано максимально детально. Обязательные кадровые выводы должны быть сделаны в ближайшее время".

Детали: Зеленский добавил, что любая помощь близким жертв этого преступления должна быть предоставлена ​​безотлагательно.

Предыстория:

  • В ночь на 27 января, в 03:40, в Днепре на территории завода "Южмаш" ("Південмаш") нацгвардеец, солдат срочной службы Артемий Рябчук при выдаче оружия выстрелами из автомата Калашникова расстрелял караул НГУ, после чего скрылся с оружием. 5 человек погибли (четверо военнослужащих и одна гражданская женщина), еще 5 получили ранения. Трое из пяти раненных находятся в тяжелом состоянии
  • В 9:30 четверга солдата-убийцу задержали полицейские. В ДБР позже сообщили, что солдат, расстрелявший товарищей, сам сдался правоохранителям.
  • Государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное производство о служебной халатности руководства Национальной гвардии, которая привела к трагедии.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийДнепр


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