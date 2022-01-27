Поліція показала відео затримання нацгвардійця, який розстріляв караул

Керівник Патрульної поліції Євгеній Жуков виклав відео затримання нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі.

Джерело: Жуков у Facebook

Деталі: На відео видно, що Рябчука затримує наряд патрульних. Чкти, як поліцейські кричать злочинцю "лежати!", затримують його, а також передають колегам по рації. Жуков також зазначив ризики на які наражалися правоохоронці, адже затримуваний був озброєний автоматом Калашникова.

Реклама:

Пряма мова: "Багато розписувати не буду. Очевидно, що одна черга з 20 метрів і перший экіпаж знищений… Максимальний ризик для життя. Максимальний адреналін. Максимальний контроль.

І... людяність, який би не був стрілець. Ніколи не сумнівайтесь і підтримайте свою патрульну поліцію!

ВІДЕО ДНЯ

Бо наразі цим хлопцям та дівчатами як ніколи потрібна Ваша підтримка. Сподіваюсь, що і держава також зверне увагу на ризики і грошове забезпечення особового складу".

Що передувало: У Державному бюро розслідувань стверджують, що солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі, сам здався правоохоронцям.

В органі слідства заявили, що підозрюваний строковик, перебуваючи у селі Підгороднє, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.

У поліції кажуть, що отримали більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця.

Передісторія: