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Поліція показала відео затримання нацгвардійця, який розстріляв караул

Четвер, 27 січня 2022, 13:04
фото поліції

Керівник Патрульної поліції Євгеній Жуков виклав відео затримання нацгвардійця Артемія Рябчука, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі.

Джерело: Жуков у Facebook

Деталі: На відео видно, що Рябчука затримує наряд патрульних. Чкти, як поліцейські кричать злочинцю "лежати!", затримують його, а також передають колегам по рації. Жуков також зазначив ризики на які наражалися правоохоронці, адже затримуваний був озброєний автоматом Калашникова.

Пряма мова: "Багато розписувати не буду. Очевидно, що одна черга з 20 метрів і перший экіпаж знищений… Максимальний ризик для життя. Максимальний адреналін. Максимальний контроль.

І... людяність, який би не був стрілець. Ніколи не сумнівайтесь і підтримайте свою патрульну поліцію!

Бо наразі цим хлопцям та дівчатами як ніколи потрібна Ваша підтримка. Сподіваюсь, що і держава також зверне увагу на ризики і грошове забезпечення особового складу".

Що передувало: У Державному бюро розслідувань стверджують, що солдат Нацгвардії Артемій Рябчук, який розстріляв товаришів по службі у Дніпрі, сам здався правоохоронцям.

В органі слідства заявили, що підозрюваний строковик, перебуваючи у селі Підгороднє, попросив випадкову жінку зателефонувати у поліцію та повідомити про його місцезнаходження.

У поліції кажуть, що отримали більше десяти викликів від людей, які повідомили про підозрілих осіб. Під час відпрацювання одного з таких викликів поліцейські затримали військовослужбовця.

Передісторія:

  • 27 січня о 03 год. 40 хв на території Південного машинобудівного заводу "Южмаш" сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович,  2001 р. н., під час видачі зброї з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців НГУ, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.
  • За даними поліції, загинули четверо військовослужбовців і одна цивільна жінка.
  • О 9:30 на вул. Крайній у місті Підгороднє вбивцю затримали поліцейські.
  • Командування та особовий склад НГУ висловило співчуття рідним та близьким загиблих. Розслідуванням обставин трагічної події займатимуться представники ДБР та військової прокуратури.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що чекає від правоохоронців повного інформування суспільства про обставини злочину та кадрових висновків.

Українська правда
Теми: НацгвардіяДніпрополіція
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